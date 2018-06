Döbeln

Mit großem Geknatter in die Ehe: Der Sound von über einem Dutzend luftgekühlter Boxermotoren erschallte am Freitagmittag auf dem Obermarkt in Döbeln. Marion Forbriger und Alexander Titz gaben sich das Ja-Wort. Da durften natürlich die Freunde von der Döbelner Käferbande nicht fehlen. Mit VW-Käfern, aber auch mit Bullys und sogar mit Limousine und dem Kombi des VW Typ Drei – die haben auch die Motoren im Heck – waren Gäste der Hochzeitsgesellschaft angereist. Kurz: Die Hochzeit erlaubte einen interessanten Einblick in die deutsche Automobilgeschichte.

Aus dem Brautauto ließen die Frischvermählten Luftballons steigen. Weil es bei der Käferbande gerade kein Cabrio gibt, reiste die Braut im Audi mit Frontmotor an. Quelle: André Pitz

Ungewöhnlich wirkte in diesem Ensemble historischer Fahrzeuge das Brautauto, ein rotes Audi-Cabrio. „Wir wollten unbedingt ein Cabrio zur Hochzeit“, sagte Alexander Titz. Auf den Einwand, dass ja auch ein Käfer mit Faltdach vorhanden ist, antwortete Alexander Titz: „Das ist aber kein Cabrio.“ Ein solches fährt gerade kein Käferbandenmitglied.

Neun Jahre, sieben Monate und zwei Wochen ist dieser mit seiner frischvermählten Frau nun schon zusammen. Vier Kinder hat das Paar, drei Mädchen und einen Jungen. Mit den Mädels werden die Eheleute jetzt in den Familienurlaub fahren. Aber erstmal feierten sie das freudige Ereignis im Sonnenhof Ossig. Wegen seines automobilen Hobbys – Käferbandenchef Alexander Titz gehören ein Käfer, ein VW Typ 3 und weitere fünf historische Volkswagen – braucht er sich keine Sorgen zu machen. Seine Frau Marion teilt diese Leidenschaft.

Der Döbelner Obermarkt war für kurze eine Zeit ein Freiluftmuseum für deutsche Autogeschichte. In dieses hatte sie Döbelns sympathischste Bande verwandelt. Quelle: André Pitz

Von Dirk Wurzel