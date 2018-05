Roßwein

„Roßwein – hier kann man Wurzeln schlagen.“ Unter Umständen ist das kein Werbeslogan, sondern eine Straftat. Wenn der Baum zum Beispiel eingeht, dessen Wurzeln Schläge abkriegen und er zu den seltenen, streng geschützten Arten gehört. Als Vorschlag tauchen diese Zeilen in der Liste der Vorschläge zum künftigen Roßweiner Stadtslogan auf. Denn Roßwein fehlt bisher etwas, das andere Städte längst haben. Döbeln ist den einen „Stadt der Pferdebahn“ und den anderen die Stiefelstadt, Waldheim ist die „Perle des Zschopautales“, Leisnig die „Stadt auf dem Berge“ und Hartha die „Froschstadt“. Und Roßwein ist? Nun ja, Stadt der drei Rösser zum Beispiel. Oder Stadt der 200-jährigen Kamelie. Bisher ist Roßwein aber eine Kleinstadt ohne Motto.

Bunte Brücken und starke Pferde

Rösser und Kamelie – dies sind zwei von 26 Vorschlägen, die die Mitglieder des Zukunftsworkshops vorgelegt bekamen. Weitere Vorschläge hörten die Workshop-Mitglieder in der Sitzung live, so zum Beispiel „Roßwein – Stadt der bunten Brücken“ oder „Roßwein – stark wie ein Pferd“. Letzterer Vorschlag stammte von Vizebürgermeister und Linken-Kreisrat Peter Krause.

Werbeslogan für Roßwein: Das sind die Vorschläge Aus dreißig Vorschlägen wählten die Teilnehmer des Zukunfts-Workshops neun für die endgültige Wahl aus. Die Anzahl der Punkte bestimmt die Platzierung. Platz 1: Roßwein - Stadt der 200-jährigen Kamelie Platz 2: Roßwein - Gemeinsam stark für die Region Platz 3: Roßwein - alte Stadt mit jungem Flair Platz 4: Roßwein - Stadt der bunten Brücken Platz 5: Die Kameliendame im Herzen von Sachsen Platz 6: Roßwein - Stadt im Wandel der Zeit Platz 7: Roßwein - Geschichte und Zukunft Platz 8: Roßwein - Muldenidyll mit Geschichte Platz 9: Roßwein - die Stadt mit dem schönsten Stadtwappen

Große Debatten lösten die angedachten Slogans nicht aus. Monika Lautenschläger meinte, dass sich ein Motto mit Kamelien-Bezug nicht schlecht machen würde, da die Stadt sehr bekannt ist für diese Pflanze. Gleich zwei Slogan-Vorschläge widmen sich ihr: „Kameliendame im Herzen Sachsens“ und „Roßwein – Stadt der 200-jährigen Kamelie“. Dieser bekam mehrheitlich die Gunst der Mitglieder des Zukunftsworkshops. Sie konnten Prioritäten vergeben. Peter Krause nahm die Zettel dann mit nach Hause, wertete sie in Ruhe aus und stellte eine Liste der neun Vorschläge mit den meisten Stimmen zusammen. Wahrscheinlich trifft der Stadtrat die endgültige Auswahl. Konkretes erfuhren die Workshop-Teilnehmer auch zum Projekt Bürgerhaus – einem Kernanliegen dieser Runde.

Bürgerhaus in Arztpraxis

Mit Astrid Sommer (42) und Franziska Riedel (33) hat die Stadt zwei Projektmanagerinnen über ein Förderprogramm angestellt, die dieses Projekt begleiten sollen. Immerhin steht bereits die Räumlichkeit. Es ist die ehemalige Kinderarzt-Praxis am Markt 8. „Gemeinsam mit den Roßweinern gilt es nun herauszufinden, wie das Bürgerhaus aussehen kann“, sagte Franziska Riedel in der Sitzung. Sie geht davon aus, dass es Mitte Juni losgehen kann. Dann soll es auch eine große Auftaktveranstaltung geben. „Die Räume der Praxis eignen sich gut, weil da viele Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden können“, sagte Bürgermeister Veit Lindner. Über zwei Jahre will die Stadt beobachten, wie das Bürgerhaus ankommt und dann entscheiden, wie es weitergeht.

Roßwein – blüht auf Roßwein – erleben, hören, sehen, fühlen Roßwein – hier leben! Roßwein – idyllisch und liebreizend im Muldental Roßwein – da kann ich leben Roßwein – Stadt am Wald und grünem Flair Roßwein – Stadt der vielen Eindrücke Roßwein – Stadt der drei Rösser Roßwein – das lob ich mir Roßwein – am grünen Tal im Herzen Sachsens Roßwein – im grünen Tal in Sachsens Mitte Roßwein – aus der Mitte Sachsens Roßwein – traditionell und sächsisch Roßwein – im Herzen Sachsens Roßwein – hier findet man Heimat Roßwein – hier kann man Wurzel schlagen Roßwein – Heimat die verbindet, liebens- und lebenswert Roßwein – Heimat im Herzen Sachsens Roßwein – stark wie ein Pferd Roßwein – alt und jung – zusammen leben Roßwein – historisch im schönen Tal der Mulde Roßwein - die Stadt mit dem schönsten Stadtwappen Roßwein - Muldenidyll mit Geschichte Roßwein - Geschichte und Zukunft Roßwein - Stadt im Wandel der Zeit Die Kameliendame im Herzen von Sachsen Roßwein - Stadt der bunten Brücken Roßwein - alte Stadt mit jungem Flair Roßwein - Gemeinsam stark für die Region Roßwein - Stadt der 200-jährigen Kamelie

Von Dirk Wurzel