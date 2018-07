Döbeln

Weil ein Kipper eine ordentliche Ladung Erdaushub aus der Döbelner Flutmulde verloren hatte, gab es am Mittag etwa eine halbe Stunde lang Verkehrschaos an der Ampelkreuzung am Volkshaus. Beim Anfahren an der Ampel hatte der Laster Erde und einige Gesteinsbrocken verloren. „Die ersten Autofahrer versuchten noch drüber zu fahren. Überhaupt muss man hier über manche Kraftfahrer ernsthaft den Kopfschütteln“, sagt Uwe Frenzel, Maschinist der Döbelner Feuerwehr. Er sperrte gegen 11.30 Uhr kurzfristig die Schadensstelle mit dem Einsatzfahrtzeug der Freiwilligen Feuerwehr ab. Der Bauhof schickte parallel eiligst einen Radlader durch den Stadtverkehr, um die Behinderung von der Kreuzung zu schaufeln.

Uwe Frenzel (l.), Maschinist der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln, sicherte die Kreuzung und half beim Aufladen der verlorenen Ladung. Quelle: Thomas Sparrer

Für die Freiwillige Feuerwehr war dies am Mittag der 230. Einsatz in diesem Jahr. Bis zum 30. Juni waren es 225 Einsätze. Damit waren die 63 Aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln im ersten Halbjahr schon doppelt so oft im Einsatz, wie in anderen Jahren über zwölf Monate. Im vergangenen Jahr rückte die Wehr zwischen Januar und Dezember insgesamt 152 mal aus.

Von Thomas Sparrer