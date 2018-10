Hartha

Mit Lanze, Schild und Spitzhut durch den goldenen Herbst. Im Kinderhaus Hartha tauchen die Ferienkinder ab in ein langes Zeitalter europäischer Geschichte. Das Mittelalter regiert in der Straße der Jugend. Da kommt der opulente Fundus der Bastelwerkstatt gerade gelegen. Sperrholzplatten, Papierbögen, jede Menge Farbe und Glitzer, Leder, Seidenbänder und alte Gardinen werden zu mittelalterlichem Werkzeug oder zu Burgfräulein-Schick verarbeitet. Mit der ein oder anderen Hilfestellung sägen und kleben sich die Schulkinder der 1. bis 4. Klasse ihre eigene kleine Ritterwelt zusammen.

Wer da was am liebsten macht, ist schnell klar: Die Mädchen betupfen und besprühen mit großer Geduld und Fingerspitzengefühl den festlichen Kopfschmuck und die Jungs tüfteln an kleinen Geldsäckchen und Schilden. Selbstverständlich dürfen vor allem auf den Schilden Farben und Formen nicht fehlen. So prangern bunte Hoheitszeichen der kleinen Ritter von der Apfelburg oder der Ritter vom Eichenhof auf ihren ganz persönlichen Wappen.

Am 12. Dezember geht es dann mit Sack und Pack auf die Burg Mildenstein zur Weihnachtsfeier; solange läuft das Projekt des Kinderhauses nämlich noch. Bis dahin kann und darf die Zahl der Requisiten aller fleißigen Nachwuchs-Ritter und Burgfräulein noch weiter wachsen, um dann im stilechten Ambiente vorgeführt zu werden.

Von Lisa Schliep