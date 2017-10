Mittelsachsen Landrat Matthias Damm von Tillichs Rücktritt überrascht

Mittelsachsen/Region Döbeln.

Nach dem am Mittwoch Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) seinen Rücktritt verkündete, gehen erste Reaktionen aus der Region dazu ein. Mittelsachsens Landrat Matthais Damm (CDU) gab folgendes Statement ab: „Für mich ist es eine persönliche Entscheidung, die er getroffen hat und für viele überraschend kam. Deutlich wird dies auch an den Worten, die er in seiner Rede gewählt hat. Noch aber ist und wirkt er in seinem Amt. So stellt er heute die Nachfolge von Kultusministerin Kurth vor. Trotz des angedachten geordneten Übergangs sollte es nicht zum Stillstand kommen und sich die Regierung möglichst schnell neu finden.“

Von daz