Hartha

Unbekannte entwendeten am Mittwochmittag in der Döbelner Straße in Hartha gleich zwei Kleinkrafträder der Marke Simson. Die gestohlene Schwalbe konnte unweit vom Tatort in einem Gebüsch aufgefunden werden. Die Simson S50 Enduro bleibt hingegen weiterhin verschwunden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 900 Euro.

Von DAZ