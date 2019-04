Gallschütz

Am Vormittag des Ostermontags war ein 65-Jähriger mit seinem Simson-Moped auf der Gallschützer Straße aus Richtung Schrebitz in Richtung Gallschütz unterwegs. Als er die bevorrechtigte S 41 kreuzte, kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Auto (Fahrer: 41). Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mopedfahrer schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Die 41-jährige Autofahrerund seine beiden Mitfahrerinnen (14 und 38 Jahre) erlitten einen Schock. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Gegen 17.20 Uhr war die Unfallstelle beräumt und die Kreuzung wieder frei befahrbar.

Von ap/DAZ