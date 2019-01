Leisnig

Um Schlimmeres zu verhindern stieg am Donnerstagvormittag in Leisnig ein 68-jähriger Mopedfahrer in die Eisen und stürzte. Grund für das Manöver war nach Angaben der Polizei ein 79-jähriger Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz auf die Chemnitzer Straße einbiegen wollte und dabei offenbar dem Mopedfahrer in die Quere kam. Zum Zusammenstoß kam es letztlich nicht, doch der Mopedfahrer zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. An seinem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von ap/DAZ