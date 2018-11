Waldheim

Herr Hecht ist Bürgermeister, fühlt sich aber als Herzog. Er reist in einer Vierspänner-Kutsche, die Schafe ziehen. Frau Schuster ist kritische Stadträtin und verfeindet mit dem Bürgermeister. Der hegt sogar Mordgedanken gegen Frau Schuster, was folgende Passage verdeutlicht: „...um sie zu entführen und gleich an die Talsperre Kriebstein zu fahren, damit sie dort als Köder für die Jagd auf Süßwasserhaie eingesetzt wird, über die man oft in der Bevölkerung sprach, wenngleich sie auch niemand gesehen hatte.“

Tragik in Nebensträngen

Das ist aber nicht der Mord, den Polizist Werner, die Hauptfigur in „Mord in Waldheim“, aufklären will, bei seinen Recherchen allerhand skurrile Szenen und nicht minder skurrile Menschen erlebt. Werners Recherchetour durch Waldheim bietet François Maher Presley die Gelegenheit, in Nebensträngen der Handlung tragische Geschichten von Übervorteilung und Korruption anklingen zu lassen, von denen man nicht genau weiß, ob sie erfunden sind oder einen realen Hintergrund haben, den der Autor literarisch weiterverarbeitet hat.

François Maher Presley: Mord in Waldheim, Verlag in-cultura.com, ISBN: 978-3-930727-56-8 Quelle: Dirk Wurzel

Diese Szene ist auf jeden Fall gesponnen: Ingrid Schuster, die Nemesis des Bürgermeisters, spricht mit Werner, während sie auf einer Laterne an der Schlossstraße sitzt „und Richtung Rathaus bläst.“ Es ist ein Gespräch voller Missverständnisse, in der Werner zwar etwas über das Schuster’sche Verhältnis zu einem berühmten Minibuchautor, Schöngeist und Frauenversteher namens Peter Punze erfährt, aber nichts zur Straftat. Das Herausfordernde für kundige Leser ist: Die Figuren des Buches haben reale Vorbilder, sind nach lebenden Menschen aus Waldheim und dem Altkreis Döbeln gezeichnet. Und diese Figurenzeichnung ist nicht immer vorteilhaft, womit Betroffene erst mal umzugehen müssen. So wie sich zum Beispiel der Autor dieses Beitrages in der Buchfigur „Thomas R. Wut-Zell“, Waldheim-Reporter einer Lokalzeitung, wiederfindet, dürfte das vielen anderen auch geschehen. Presley lässt Wut-Zell übrigens seinen Job verlieren und den Rest seines Daseins im Kellerberg fristen – was für ein Alptraum!

Govinda bringt (Er)Lösung

Sich selbst lässt François Maher Presley als Franz Pressler in der Erzählung auftreten. Wie auch im wahren Leben ist er Autor und bringt Hauptkommissar Werner ein Buch über Ernst Lothar Hoffmann, in das sich der Ermittler vertieft, dabei viel über Lama Anagarika Govinda erfährt und sich der Lösung des Falles nähert. Allerdings muss die Figur „Franz Pressler“ nicht in den Kellerberg oder als skurril-peinlicher Herzog mit der Schöpsenkutsche durch Waldheim fahren, er bläst auch nicht von Laternen aus in Richtung Rathaus, sondern tritt relativ neutral ohne irgendwelche Zuschreibungen auf.

Viele Kommas

Mitbringen sollten die Leser von „Mord in Waldheim“ vor allem Konzentration. Der Satzbau ist verschachtelt, das Komma das wohl am meisten verwendete Satzzeichen. Es schadet nichts, über sich selbst lachen zu können, vor allem, wenn man sich selbst in einer der Figuren wiederfindet. Als Running Gag zieht sich der wechselnde Name eines namhaften Waldheimer Hotels durch die Buchseiten.

Künftig wieder harmloser

„Mord in Waldheim“ ist auf böse Weise lustig und auf lustige Weise böse. Einige Waldheimer haben es schon gelesen und trotzdem hat sich der Autor noch in die Stadt getraut. Sein nächstes Buch über die Perle des Zschopautals wird übrigens wieder harmloser und ein Kinderbuch sein.

Kommentar: Auch mal über sich selbst lachen Von Dirk Wurzel Mit „Mord in Waldheim“ legt Waldheim-Gönner François Maher Presley nicht nur eine Satire über die klatsch- und intrigenfreundliche Kleinstadtgesellschaft vor. Es ist zudem im Ansatz eine Sozialstudie. Bis auf die Hauptfigur sind viele Figuren mit wenig Tiefe gezeichnet, sie gleichen Abziehbildern, sind Knallchargen der Kleinstadt. Es hat den Anschein, als hätte der Autor viele negativen Erfahrungen, die er bei seinen Besuchen in Waldheim sammeln musste, in diese Figuren gepackt und präsentiert uns jetzt eine Komödie über das Absurdistan Sachsen. Darum ist dieses Buch eine Gratwanderung, bei der die Balance des Wanderers in großer Gefahr ist, sich erst auf den letzten Metern fängt und das Ziel sicher erreicht. Die Frage ist, ob man so ein Buch schreiben und veröffentlichen sollte, das etliche Personen des gesellschaftlichen Lebens einer Kleinstadt bis an die Grenze des Justiziablen vorführt? Na klar. Denn hinter allen Skurrilitäten und Knallchargen verbirgt die Erzählung auch eine Botschaft über das Zusammenleben, über den Umgang miteinander. Schon allein deshalb hat „Mord in Waldheim“ eine Berechtigung. Und wenn man daraus lernt, über sich selbst zu lachen.

