Waldheim

In der Landsberger Straße in Waldheim sind Unbekannte in eine Waschanlage eingebrochen. In der Folge öffneten sie gewaltsam mehrere Münzautomaten und entwendeten das darin befindliche Kleingeld. Der Gesamtschaden wird insgesamt auf etwa 500 Euro geschätzt.

Bereits zwischen Samstagabend und Sonntag früh hatten Unbekannte in der Vaihingener Straße in Hartha zwei Automaten einer Waschanlage aufgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich in dem Fall auf einige hundert Euro, der Stehlschaden ist offenbar eher gering.

Von daz