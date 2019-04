Leisnig

Am Sonntag schlägt die große Stunde: Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, von Kennern alsWerk der Superlative bezeichnet, erklingt ab 16.30 Uhr in der St.-Matthäi-Leisnig. Seit einem halben Jahrhundert war sie in Leisnig und der Region nicht zu hören. Nun wird die mit zwei Chören, fünf Solisten sowie zwei Orchestern aufgeführt. Kirchenmusikdirektor Holger Schmidt erfüllt damit sich selbst und auch seinen Sängerinnen und Sängern einen Wunsch, wie er verrät.

Zweiter Chor von der Kantorei Markkleeberg

In Leisnig begannen die Proben dafür bereits vor zwei Jahren. Der zweite Chor kommt von der Kantorei Markkleeberg. Jedes Ensemble probte bisher für sich. Am Konzertwochenende zeigt sich, ob alles miteinander harmoniert. Die Aufführung am Sonntag dauert etwa zweieinhalb Stunden.Am 13. April wird das Werk in gleicher Besetzung in Markleeberg aufgeführt. Schmidt würde sich freuen, wenn er am Sonntag Zuhörer nicht allein aus Leisnig, sondern zudem aus dem weiteren Umkreis zum Konzert begrüßen dürfte.

Konzert: Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, Leisnig, St.-Matthäi-Kirche. Beginn 16.30 Uhr. Kartenvorverkauf im Pfarramt in der Colditzer Straße sowie im Gästeamt in der Kirchstraße.

Von Steffi Robak