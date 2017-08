Musik von Vulpius an seinen Lebenstationen

Waldheim. Der Klangkörper ist international besetzt mit Musikern aus ganz Deutschland, zudem aus England, Belgien, Luxemburg, Spanien, Japan und Südkorea. Am Tag vorm ersten Konzert wurden die Aufnahmen für die nächste Vulpius-CD abgeschlossen.

Kamprad-Verlag veröffentlicht Notenmaterial

Kantor René Michael Röder nahm sich nicht weniger vor als die weltweite Ersteinspielung des gesamten Vulpius-Gesangswerkes. „Eine gute Stunde Musik haben wir im Kasten“, ist er zufrieden.

http://www.lvz.de/Region/Doebeln/Alte-Musik-erstmals-fuer-Tontraeger-eingespielt

Neben dem vierten Tonträger der Vulpius-Reihe wird das von Christoph Burmeester überarbeitete Notenmaterial erstmals schriftlich veröffentlicht. Dafür konnte die Verlagsgruppe Kamprad gewonnen werden und damit ein Spezialist für Veröffentlichungen alter Musik.

Nach Jahrhunderten Vulpius’ Musik an seinen Wirkungsstätten

Gesangssolisten, das Orchester Capella Daleminzia sowie die Sängerinnen und Sänger aus dem Chor Capella Vocale geben am Wochenende Konzerte an thüringer Lebensstationen sowie Wirkungsstätten des Renaissance-Komponisten Melchior Vulpius, so in Schleusingen und seinem Geburtsort Wasungen. Ein Abstecher wird nach Weimar unternommen. Dort hatte Vulpius seine Lebensanstellung als Stadtkantor.

Das Projekt läuft anschließend weiter und nimmt nach den Worten von Initiator Röder noch die Jahre bis einschließlich 2020 in Anspruch. Das Notenmaterial wird für insgesamt sechs Bände bearbeitet, begleitet von Aufnahmen für weitere Tonträger sowie Konzerte.

Von Steffi Robak