Leisnig

Es soll ein musikalisches Stadtgutstündchen werden am Sonntag. Von 14 bis 18 Uhr laden die Mitglieder vom Kulturbund Leisnig zu Kaffee und Kuchen ein. Und genau darum soll es gehen: Um das gemütliche Beisammensein. Für den Verein ist es der Start in das Veranstaltungsjahr.

Die Musiker wollen dafür in den Räumen der Kinderbibliothek aufspielen. Carla Lichtenstein vom Kulturbund Leisnig weist die Gäste darauf hin, dass die Tische für diesen Nachmittag reserviert werden müssen. Wer also dabei sein möchte, wählt die Nummer des Gästeamtes von Leisnig 034321/ 637 090. Bis Sonnabend werden noch Anfragen entgegen genommen.

Mit einem Hofcafé im Sommer hatte es eines Tages im Stadtgut begonnen. Nun vergeht kein Jahr, in dem die Künstler aus der Landeshauptstadt nicht wenigstens einmal in der Stadt auf dem Berge auftreten, und jedes Mal werden sie dafür vom Kulturbund engagiert.

Auch wenn die Musiker nun schon einmal in Leisnig gewesen sind im Jahr 2019, werde es auch noch ein Sommerkonzert mit ihnen geben, kündigt Carla Lichtenstein an. In diesem Sommer wird dann schon die neue Freifläche auf dem Stadtgut-Hof dafür nutzbar sein. Für einen Auftritt im Winter sei jedoch auch der Raum in der Bibliothek hervorragend geeignet.

Als im vergangenen Jahr eine Ausstellung mit Werken des verdienstvollen Kulturbund-Mitgliedes und Mitbegründers Gerhard Mattuschka gezeigt wurde, war diese Band ebenfalls schon mit dabei und spielte im Stadtgut. So entstand dann die Idee, zu einem Stadtgutstündchen mit Musik für diesen Sonntag einzuladen.

Auch die nächste Veranstaltung, zu welcher der Kulturbund in das Stadtgut einlädt, hat einen musikalischen Hintergrund. Carla Lichtenstein möchte dann erneut Julia Lehne willkommen heißen. Die junge Frau trat bereits mehrfach mit Ensembles in wechselnder Besetzung in Leisnig auf, faszinierte ihre Zuhörer dabei unter anderem mit irischer Harfenmusik sowie Gesang.

Von Steffi Robak