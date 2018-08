Hartha

An der Harthaer Pestalozzi-Oberschule gibt es zahlreiche musikalische Talente – und zwar mittlerweile so viele, dass es seit dem Start in das aktuelle Schuljahr ein Problem ist, die Nachwuchsmusiker auch angemessen zu betreuen. „Wir haben alleine in den neuen fünften Klassen schon jetzt 15 neue Anmeldungen im Gitarrenbereich“, sagte Musiklehrer Roland vergangene Woche am Rande des traditionellen Badfestes der Oberschule in Geringswalde. Dazu kämen 15 Gitarrenspieler aus der sechsten und zehn aus der siebten Klassenstufe. „Es ist ein großes Problem, bei dieser Menge noch eine qualitativ angemessene Betreuung gewährleisten zu können“, zeigt sich Taffel besorgt. „Wir haben derzeit so viele Talente, dass wir die gemeinsame Gruppe der fünften und sechsten Klassen auf Auftritten bereits dritteln müssen.“ Deshalb sucht Taffel aktuell nach zusätzlicher Unterstützung des Ganztagsangebotes der Oberschule. „Wir bräuchten eigentlich ehemalige Musiker, die Lust haben, uns zu unterstützen“, so der Lehrer. „Auch Berufsmusiker mit freien Spitzen sind denkbar.“ Der Einsatz sei für das Wochenband ab 12.30 Uhr gedacht und werde selbstverständlich vergütet.

Auf die Förderung musikalischer Talente wird an der Pestalozzi-Oberschule großer Wert gelegt. Nach Angaben von Roland Taffel gibt es an der Pesta mit den neuen fünften Klassen nun 70 Kinder, die ein Instrument spielen. Der Musiklehrer ist mit Rückendeckung der Schulleitung und des Lehrkörpers seit Jahren engagiert, diese Interessen auch abseits des klassischen Musikunterrichts zu bedienen. Dazu zählt auch die Durchführung von verschiedenen Workshops – so zum Beispiel einer um Folkmusik mit dem irischen Musiker Tim O’Shea, der auch im Oktober wieder in Hartha zu Gast sein wird.

Von André Pitz