Döbeln

Gleich vier Musikevents präsentiert das „Cinema“ in Döbeln in diesem Sommer seinem Publikum. „Unterschiedlicher können diese nicht sein, aber hochwertigen Musikgenuss garantieren sie alle“, sagt Kinoleiter Niklas Spitzer (24). Gestartet wird am Donnerstag mit dem Konzertfilm „Muse Drones World Tour“ von, über und natürlich mit den Musikern von „Muse“ einer der größten Rockbands unserer Zeit. „Die Band ist bekannt dafür, mit ihren Bühnenshows neue Maßstäbe zu setzen. So spielt sie auf einer runden Bühne von der Mitte der Arena aus, wobei das Bühnenbild und die Anordnung der Bühne den Fans ein audiovisuelles 360°-Sinneserlebnis bietet. Im Mittelpunkt der Visualisierungen der Tour stehen die Drohnen, die autonom über die Bühne und quer durch das Publikum fliegen, neben riesigen Projektionen, die mit den Bandmitgliedern auf der Bühne interagieren“, beschreibt der Kinoleiter. Doch aufgepasst. Das Konzerterlebnis im Rundum-Kinosound gibt es einmalig am 12. Juli, um 20 Uhr.

Kinoleiter Niklas Sopitzer bietet das Popcorn und die Getränke zum Musiksommer im Döbelner Kino CID an. Quelle: Sven Bartsch

Eine knappe Woche später, am Mittwoch dem 18. Juli, mixt das Kino „Sommercocktail der guten Laune“? Die Zutaten: jede Menge ABBA – Songs, jede Menge gut gelaunte Stars und jede Menge Sommersonne. Alles gut miteinander mixen und fertig ist „Mamma Mia! Here We Go Again“. Die langerwartete Musicalfortsetzung feiert im „Cinema“ in Döbeln seine Premiere am den 18. Juli, um 20 Uhr.

Aber auch das reifere Publikum kommt auf seine Kosten: Seine Fans pilgern im Sommer in Scharen nach Maastricht, um ihn zu sehen, zu hören und zu erleben – Andre` Rieu. Das „Cinema“ in Döbeln überträgt am 29. Juli, um 17 Uhr, in einer einmaligen Aufführung „André Rieu: Amore – My Tribute To Love. Das Maastricht-Konzert 2018“. Vor der spektakulären mittelalterlichen Kulisse des Stadtplatzes in Andre`s Heimatstadt zeigt das Konzert den Maestro in seinem Element, zusammen mit seinem 60-köpfigen Johann-Strauss-Orchester, Sopranistinnen, Tenören und ganz besonderen Gästen. „Andé Rieu bietet ein unvergessliches musikalisches Erlebnis voller Humor, Spaß und Emotionen für alle Altersgruppen, das man sich nicht entgehen lassen sollte“, findet Niklas Spitzer.

Elvis statt Spidermann heißt es am 16. August. Quelle: Daniela Müller

Elvis Presley ist der Vierte im Bunde des Konzertreigens im Döbelner Kino. 1968 spielte der King of Rock nach mehr als siebenjähriger Pause wieder ein Livekonzert vor Publikum. Das als „Comeback Special“ bekannt gewordene Konzert wurde im TV ausgestrahlt und löste eine neue Elvis-Euphorie aus. Die knisternde, charismatische Show gilt vielen Fans als seine beeindruckendste Bühnenperformance mit der er zur Ikone werden sollte. Als weltweites Kinoevent wird „Elvis: ’68 Comeback Special“ aus Anlass des 50. Jahrestages am 16. August auf den großen Kinoleinwänden zu sehen und zu hören sein - mit kinoexklusivem Bonusmaterial. Die Vorstellung im „Cinema“ in Döbeln beginnt um 19 Uhr als krönender Abschluss des Musiksommers im „Cinema“ in Döbeln.

Tickets gibt es an Kasse des Kinos oder online über die Homepage: doebeln.cineprog.net

Von Thomas Sparrer