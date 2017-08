Mutmaßliche Brandstifterin kommt Ende August vor Gericht

Zuletzt brannte es im März im Keller des Hauses in der Albert-Schweitzer-Straße 23 in Döbeln-Nord. Im dem verqualmten Treppenhaus fanden die Feuerwehrleute eine leblose ältere Mieterin. Die 85-Jährige verstarb später an den Folgen der Rauchgasvergiftung. Die mutmaßliche Brandstifterin musst sich nun auch für ihren Tod verantworten.



Quelle: Thomas Sparrer