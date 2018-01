Mutmaßliche Brandstifterin von Döbeln-Nord schwört Zeugen am Telefon auf Aussage ein

Döbeln/Chemnitz. Recht eifrig hat die mutmaßliche Brandstifterin von Döbeln-Nord ihre Familienangehörigen darauf eingeschworen, ja nicht bei der Polizei über sie auszusagen. „Name und Geburtstag reicht, sagt mein Anwalt.“ Ihren erwachsenen Enkeln riet sie, in der Vernehmung den guten Leumund zu betonen: „Sagt denen, sowas macht meine Oma nicht.“ Bei ihrem Bruder hatte das Zureden offenbar nicht gefruchtet. Eine Stunde lang habe er mit der Polizei gesprochen, ist auf dem Mitschnitt eines Telefonates zu hören. Und auch das hier: „Mit deinem Briefeschreiben haste dich ganz schön verdächtig gemacht“, hielt der Bruder seiner Schwester vor. Die stritt das nicht ab, gab es sogar zu – verneinte aber, etwas mit den Bränden zu tun zu haben. Die Drohzettel waren im Umfeld der Brände aufgetaucht, sollten wohl den Verdacht auf einen Iraner lenken, der im Brandhaus wohnte.

Galgenhumor und Verzweiflung

Die Polizei hatte die Telekommunikation der 70-Jährigen mit richterlichen Beschluss abgehört. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Chemnitz hörte sich die Aufzeichnungen nun an und führte sie so in die Hauptverhandlung ein. Die Staatsanwaltschaft legt der 70-Jährigen zur Last, 2016 und 2017 mehrfach in den Kellerräumen eines Hauses an der Albert-Schweitzer Straße Brände entfacht zu haben. An den Folgen einer dieser Brände ist eine 85-Jährige gestorben. Darum lautet die Anklage auch auf Brandstiftung mit Todesfolge. Die Angeklagte bestreitet die Tatvorwürfe. Ihre Stimme war bisher im Prozess kaum zu hören. Dafür aber am Donnerstag ziemlich lange, intensiv und in allen Nuancen. Allerdings nicht live, sondern aus dem Lautsprecherboxen. Die waren an einen Laptop angeschlossen, mit dem ein Justizwachtmeister die Aufzeichnungen der abgehörten Telefonate abspielte. Diese belegen, dass die Angeklagte sehr intensiv reagierte, als der Tatverdacht auf sie fiel. Die Gespräche zeugen auch von Verzweiflung und Galgenhumor. So sagte die Angeklagte, sich eher umzubringen, als in den Knast zu gehen. Mit Galgenhumor nahm sie die Ansage der Polizei gegenüber einer ihrer Familienmitglieder, sie komme nicht ins Gefängnis, sondern in die geschlossene Psychiatrie. „Da komme ich nach Westewitz.“

Urteil erst Ende Januar

Eigentlich wollte die Schwurgerichtskammer den Prozess am Freitag mit einem Urteil abschließen. Aber ein Arzt des Klinikums Döbeln berief sich auf seine Schweigepflicht. Der Mediziner hatte die Rentnerin behandelt, die später gestorben war. Seine Aussage ist für Prof. Jan Dreßler wichtig. Der Rechtsmediziner sollte eigentlich am Donnerstag zur Todesursache aussagen. Die Kammer respektierte nach kurzer Beratung die Entscheidung des Döbelner Arztes, nichts zu sagen. Allerdings will sie nun stattdessen die Krankenakte beiziehen. „Wird sie nicht freiwillig herausgeben, wird sie beschlagnahmt“, sagte Richterin Simone Herberger, die Vorsitzende der 1. Großen Strafkammer. So wird das Döbelner Krankenhaus Besuch von den Wachtmeistern des Landgerichts bekommen. Der Prozess gegen die mutmaßliche Brandstifterin geht darum mit zwei zusätzlichen Verhandlungstagen Ende Januar weiter.

Von Dirk Wurzel