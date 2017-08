Mutmaßliche Brandstifterin von Döbeln-Nord wird angeklagt

Jetzt ist es amtlich: Die mutmaßliche Brandstifterin der Kellerbrände in der Albert-Schweitzer-Straße 23 in Döbeln kommt vor Gericht. Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Montag gegen die 70-jährige Hausbewohnerin Anklage vor dem Landgericht Chemnitz erhoben.