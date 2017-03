Chemnitz/Leisnig. Christoph H. weiß angeblich nichts mehr vom Abend des 16. Septembers 2016. An diesem starb ein 53-jähriger in Leisnig an mehreren Messerstichen, die ihm H. beigebracht haben soll. Er ist nun des Totschlags angeklagt.

Es war ein öffentliches Verbrechen, das sich am 16. September auf dem Leisniger Markt ereignete. Das haben mehrere Zeugen wahrgenommen, wenn auch in Details unterschiedlich. Ein 36-jähriger Leisniger hat recht viel mitgekriegt. Er schilderte, wie er sich an jenem Tag mit dem späteren Opfer getroffen habe, um noch ein paar Biere zu trinken. Weil es den beiden draußen zu frisch war, gingen sie in die Wohnung des 53-Jährigen. „Aus dem Fenster sah er Christoph H.. Er stürzte nach unten, ich hinterher.“ Er habe seinen Freund noch nie so aufgebracht erlebt. „Das war wegen des Hundes, den der Herr H. getreten hat“, sagte der Leisniger. Der Hund, ein Labrador-Mischling namens Tyson, war an jenem Abend bei dem 36-Jährigen und dem 53-Jährigen. Aber auch Christoph H. hatte auf das Tier aufgepasst, als dessen Besitzer keine Zeit hatte. Es war eine Art Nebenverdienst für den Angeklagten, wenn man glaubt, was dieser vor Gericht erzählte. Nämlich dass er für das Hundehüten 100 Euro pro Monat bekommen habe. Das spätere Opfer hatte die angeblichen Misshandlungen des Tieres nicht gesehen, aber davon gehört. „Er wollte ihn schlagen“, sagte der 36-Jährige und meinte mit „ihn“ Christoph H.. Der habe sich aber nicht schlagen wollen. Der Zeuge habe zunächst geschlichtet. „Ich sagte ihm, er solle bitte gehen, damit es nicht weiter eskaliert.“ Der Mann stand vor dem Angeklagten. Von hinten habe sich der 53-Jährige an ihm vorbei gedrängelt. Der Zeuge wandte sich für einen Augenblick ab. „Als ich wieder hingesehen habe, sah ich, wie er das Messer rausgezogen hat – rausgezogen aus dem Opfer.“ Dieser Augenblick muss dann für die fünf Messerstiche gereicht haben. Die Tatwaffe habe kurz darauf ein weiterer Zeuge dem Angreifer aus der Hand getreten. Dabei sei H. gestürzt und habe sich den Kopf an einem Balken gestoßen. Den Tritt hat außerdem ein 21-jähriger Zeuge beobachtet und auch, wie sich der Angeklagte und der 53-Jährige geschubst haben.

Problematische Vorstrafen? Angeklagter hat Angst im Knast

Am nunmehr zweiten Verhandlungstag äußerte sich der Angeklagte erstmals selbst. Er schilderte, wie er auf den Hund aufgepasst hatte, den er angeblich misshandelt haben soll. Das gilt der Anklage als Grund, weswegen sich der Angeklagte und sein späteres Opfer am Vorabend des Leisniger Weinfestes zunächst verbal in die Flicken bekommen und sich später gegenseitig geschubst haben sollen. Bis Christoph H. zum Messer gegriffen habe. Richterin Simone Herberger, die Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, packte das Butterfly-Messer aus und fragte Christoph H, ob es ihm gehört habe. Er bejahte dies. Auch wie er daran gekommen ist, schilderte der 25-Jährige. Er habe es von einem Ausflug mit der Kirchgemeinde aus Frankreich mitgebracht. An die eigentliche Tat könne er sich aber nicht mehr erinnern.

Als die Polizei am Tatort eintraf, traf sie einen ruhigen Tatverdächtigen an. „Er saß allein auf einer Bank und war voller Blut. Er sagte, es tue ihm leid“, schilderte ein 44-jähriger Polizeihauptmeister die Situation. Die Leute aus der Personengruppe vor Ort hätten schon auf H. gezeigt, als er auf der Bank saß. „Das ist er, den müsst ihr einsacken, sagten sie“, berichtete der Beamte. Zunächst habe man sich mit Christoph H. normal unterhalten können. „Später im Streifenwagen begann er wirres Zeug zu erzählen“, sagte der Hauptmeister. Ein Soforttest auf Drogen war genauso negativ, wie die Atemalkoholkontrolle. In der Gewahrsamszelle des Reviers Döbeln muss H. dann gegen Mitternacht des 16. Septembers richtig ausgetickt sein. „Er hat gestrampelt und geschrien. Es bedurfte vierer ausgewachsener Männer, um ihn zu bändigen“, sagte ein Kriminalhauptkommissar der Chemnitzer Kripo.

Gleich zu Beginn der Hauptverhandlung am Montag stellte Verteidigeranwalt Andreas Meschkat den Antrag, die Vorstrafen seines Mandanten nur hinter verschlossenen Türen zu verlesen. In der JVA Dresden, wo Christoph H. derzeit in Untersuchungshaft sitzt, würde man den Prozess verfolgen. Würden seine Vorstrafen bekannt, drohten im Gefängnis gewalttätige Übergriffe. Er fürchte um sein Leben. Der Antrag ist noch nicht entschieden.

