Chemnitz/Leisnig. Christoph weiß angeblich nichts mehr vom Abend des 16. Septembers 2016. An diesem starb ein 53-jähriger an Stichverletzungen, die ihm H. beigebracht haben soll. Der 25-Jährige ist nun des Totschlags angeklagt. Zur Stunde verhandelt die Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Chemnitz diese Anklage.

Am nunmehr zweiten Verhandlungstag äußerte sich der Angeklagte erstmals. Er schilderte, wie er auf den Hund aufgepasst hatte, den angeblich misshandelt haben soll, was der Grund dafür sei, dass sich der Angeklagte und sein späteres Opfer am Vorabend des Leisniger Weinfestes zunächst verbal in die Flicken gekriegt hätte und sich später gegenseitig geschubst hätten. Bis Christoph H. zum Messer gegriffen habe. Auch wie er an die spätere Tatwaffe gekommen ist, schilderte der 25-Jährige. Er habe es von einem Ausflug mit der Kirchgemeinde aus Frankreich mitgebracht. An die eigentliche Tat könne er sich aber nicht mehr erinnern.

Gleich zu Beginn der gestrigen Hauptverhandlung stellte Verteidigeranwalt Andreas Meschkat, die Vorstrafen seines Mandanten nur hinter verschlossenen Türen zu verlesen, sprich die Öffentlichkeit solange auszuschließen. Auch in der JVA Dresden, wo Christopher H. derzeit in Untersuchungshaft sitzt, würde man den Prozess verfolgen. Würden seine Vorstrafen bekannt, drohten im Gefängnis gewalttätige Übergriffe. Drohungen hätte es bereits gegeben. Die Kammer wird über diesen Antrag noch beraten.

Von Dirk Wurzel