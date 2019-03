Rosswein

Acht Wahlvorschläge sind für die Stadtratswahl in Roßwein eingegangen, zwei für den Ortschaftsrat Niederstriegis, eine für den in Gleisberg. Roßweins Wahlausschuss, der am Dienstagabend tagte, konnte alle Kandidaten auf den Listen der Parteien bestätigen – bis auf zwei: Die Wahlvorschläge von NPD und FDP mussten zurückgewiesen werden.

Weil sowohl die FDP als auch die NPD derzeit nicht im Sächsischen Landtag vertreten sind und auch noch nicht im aktuellen Roßweiner Stadtrat, hatten die Kandidaten für die Zulassung des Wahlvorschlages mindestens 60 Unterstützungsunterschriften bringen müssen. Weder Constanze Cyrnik aus Grunau, die für die FDP ins Rennen gegangen war, noch Heidrun Feller, die sich für die NPD für den Stadtrat in Roßwein empfehlen wollte, konnten diese Stimmen aufbringen. 36 wirksame Unterschriften lagen für Constanze Cyrnik vor, 34 für Heidrun Feller. Damit sind beide Wahlvorschläge ungültig.

Alle anderen Kandidaten konnten bestätigt werden, so dass die Parteien wie folgt ins Rennen um Plätze im Roßweiner Stadtrat ziehen:

Die Kandidaten in Roßwein AFD: Heinz Robert Backofen (Selbstständiger Elektriker), Ines Luft (Küchenfachkraft), Jens Tamke (Selbstständig), Erik Krämer (Verkäufer) Bündnis 90/Die Grünen: Eberhard Hall (Diplom-Ingenieur i.R.) Bürgerwählergemeinschaft Niederstriegis-Roßwein: Iris Claassen (Geschäftsführerin Regionalbauernverband), Frank Trommer (Bäckermeister), Michael Hengst (Berufskraftfahrer), Simone Maul (Raumausstatterin), Gerald Cyrnik (Krankenpfleger), Ulf Lindner (Projektingenieur) CDU: Siegfried Barth (Rentner), Hubert Paßehr (Diplom-Ingenieur), Bernd Handschack (Rentner), Cindy Feldmann (Versicherungskauffrau), Silvia Meißner (Bankangestellte), Maik Herbrig (Angestellter), Enrico Korth (Elektriker), Daniel Müller (Niederlassungsleiter), Christian Senftleben (Malermeister), Gerd Baumert (Lehrer), Till Beyer (Diplom-Ingenieur), Hans-Jürgen Schibiak (Rentner), Jens Schmidt (Bäckermeister), Rico Söhnel (Elektromeister), Uwe Tändler (Maler), Gerd Zschiesche (Bäckermeister), Matthias Fritz (Friedhofsverwalter), Mathias Singer (Verwaltungsangestellter) Die Linke: Peter Krause (Justizvollzugsbeamter a.D.), Christian Fanter (MA Soziale Arbeit), Peter Freund (Rentner), Uwe Klawion (Bufdi), Torsten gruner (EU-Rentner), Jördis Marschner (Bauleiterin), Rene Münch (Disponent), Sarah Anna Rodriguez-Abello (MA Soziale Arbeit), Erwin Weist (Bauingenieur a.D.) SPD: Katrin Stenker (Rechtsanwaltsfachangestellte), Uwe Hachmann (Diplom-Sportlehrer), Thomas Winter (Schulleiter), Steffen Thiele, Andreas Englmüller (Diplom-Chemiker), Thorsten Stein (Dipl.-Wirtschaftsingenieur), Regina Schüller (Teilkonstrukteurin), Andreas Winkler (Sachbearbeiter), Heiko Kolbe (Bürokaufmann), Georg Riedel (Diplom-Ingenieur), Matthias Liebscher (Selbstständig), Horst Lorenz (Rentner), René Kolbe-Leistikow (Steinmetz) Für den Ortschaftsrat Gleisberg kandidieren: Bernd Handschack, Evelyn Weidler, Rene Seltmann, Iris Köhler, Anke Weber, Uwe Tändler, Heike Schmidt (alle CDU) Für den Ortschaftsrat Niederstriegis stellen sich zur Wahl: Iris Claassen, Frank Trommer, Michael Hengst, Simone Maul, Gerald Cyrnik, Ulf Lindner, Edeltraud Hannß, Katrin Trommer, Kevin Lommtzsch, Eric Endler, Matthias Pohl, Anne Mehner (alle Bürgerwählergemeinschaft Niederstriegis-Roßwein), Cindy Feldmann ( CDU)

Von Manuela Engelmann-Bunk