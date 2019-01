Nach Anschlag auf die AfD in Döbeln: Staatsanwaltschaft will nun doch U-Haft

Döbeln Sprengstoffexplosion - Nach Anschlag auf die AfD in Döbeln: Staatsanwaltschaft will nun doch U-Haft Die Staatsanwaltschaft ist beim Ermittlungsrichter abgeblitzt. Nun hat sie Beschwerde beim Landgericht gegen dessen Entscheidung eingelegt, die mutmaßlichen Döbelner Bombenleger nicht in Untersuchungshaft zu nehmen.

Eine schwere Explosion hat sich am 3. Januar dem AfD-Büro in der Döbelner Bahnhofstraße ereignet und das Büro sowie zwei parkende Fahrzeuge davor beschädigt. Nun will die Staatsanwaltschaft Chemnitz drei Tatverdächtige offenbar doch in Untersuchungshaft stecken. Aber das sieht der Haftrichter anders. Quelle: Thomas Sparrer