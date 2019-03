Mochau

Im Fuchsloch laufen die Pumpen. Bereits im November vergangenen Jahres hatte Stephan Baillieu, der Geschäftsführer des AZV Döbeln-Jahnatal, angekündigt, den mit Styrol verseuchten Schlamm aus dem Teich im Gewerbegebiet Fuchsloch entfernen lassen. Nun kann er Vollzug melden. Ein Veolia-Fachunternehmen kümmern sich im Auftrag des AZV Döbeln-Jahnatal nun um Entfernen des Schlammes aus dem Teich. Das soll in dieser Woche geschehen.

Der Abwasserzweckverband hatte die Abfallbehörde beim Landratsamt über den abgestimmten Zeitplan informiert. „Bis zum 22. März müssen wir den Schlamm aus dem Teich entfernen und ordnungsgemäß entsorgen”, sagt Stephan Baillieu.

Anfang der Woche begann die Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH damit, den mit Styrol versetzten Schlamm abzupumpen. Die Onyx gehört zur Veolia, dem Betriebsführer des AZV. Es gibt an dieser Stelle im Gewerbegebiet zwei Teiche, die als Regenrückhaltebecken dienen. „Nur der erste Teich, in den das Niederschlagswasser aus dem Kanal fließt, wurde stark kontaminiert”, erinnert der AZV-Geschäftsführer.

Damit sich der Schlamm überhaupt eine absaugen lässt, müssen ihn die Veolia-Mitarbeiter erst einmal mit Wasser aufspritzen. Anschließend kann Onyx die Mengen abfahren und fachgerecht entsorgen. Um wieviel Schlamm es sich genau handelt, kann der AZV erst am Ende der Arbeiten beziffern. Es ist ein enormer Aufwand, den Teich wieder zu ertüchtigen, sagt Karsta Leuschner. Sie ist die Gruppenleiterin Kanalnetz bei Veolia in Döbeln. „Die Schlammentsorgung ist jetzt die letzte Aktion, um den Teich wieder als Regenrückhaltebecken in Betrieb nehmen zu können.”

20 Kubikmeter Teichwasser hat der AZV bereits absaugen lassen. Das geschah nach mehreren Probeentnahmen und -auswertungen unmittelbar nach dem Zwischenfall in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises. Mit Hilfe einer mobilen Pumpe hatten die Mitarbeiter der Veolia Wasser Deutschland GmbH im Auftrag des AZV zudem den gesamten Beckeninhalt in die Abwasserkanalisation geleitet. Die Fische hat der AZV mit Unterstützung des Angelverbandes Leipzig fachgerecht abgefischt und der Tierverwertung übergeben.

„Weil alle Beteiligten schnell reagiert und konstruktiv zusammengearbeitet haben, war es möglich, weitreichende Schäden für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Es hat sich gezeigt, dass man die Lage in Abstimmung mit dem Verband und den Behörden im Griff hatte”, sagt Marcus Riemer, der Niederlassungsleiter der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Döbeln. Wichtig sei, dass die Beteiligten wüssten, was zu tun ist und man sich aufeinander verlassen kann.

Solche Zwischenfälle, weiß auch der AZV-Geschäftsführer, könnten jederzeit wieder auftreten. Mit einer Verschärfung der Überwachung von wasserwirtschaftlichen Anlagen, von denen das Wasser direkt in den Vorfluter gelangt, ließe sich nicht nur die Umwelt besser schützen, sondern unter Umständen auch der Verursacher von Ereignissen wie im Gewerbegebiet Fuchsloch schneller ermitteln, argumentiert Stephan Baillieu.

Bei der Anlieferung von Styrol zu einer Firma im Mochauer Gewerbegebiet „Am Fuchsloch“ war es am 8. Oktober 2018 offenbar zu einer Havarie gekommen. Ein Lkw hatte einen Teil der Flüssigkeit, die zur Herstellung von Kunststoff eingesetzt wird, verloren. Die Chemikalie war daraufhin von der Fahrbahn über die Straßenentwässerung in den Regenwasserkanal des AZV Döbeln-Jahnatal gelangt und von dort aus in das angeschlossene, aus zwei Teichen bestehende Regenüberlaufbecken. Der AZV hatte schließlich Anzeige bei der Polizei erstattet.

Von daz