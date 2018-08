Leisnig

Die Geschichte um den etwa zehnjährigen Mischlingsrüden Charly aus dem Tierheim Leisnig hat ein glückliches Ende gefunden: Der Hund konnte endlich an eine Familie vermittelt werden. Charly lebt künftig in Mügeln.

Zur Galerie Nach einem Todesfall kam Hund Charly vor drei Monaten ins Tierheim Leisnig. Jetzt ist er vermittelt.

Hilferuf kam im April

Im April hatten Tierschützer aus Finsterwalde einen Hilferuf an die Tier-Asyle Sachsens abgesetzt, also auch an Leisnig. Ein 52-jähriger Hundebesitzer war unerwartet verstorben. Da er allein lebte, wurde das nicht sofort bemerkt.

Vier Tiere plötzlich ohne Herrchen

Erst nach einigen Tagen, als ein Nachbar versuchte, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, wurde bemerkt, dass der Mann nicht mehr lebte. Er hielt nicht nur den Mischlingsrüden bei sich im Haus und auf dem Grundstück. Für zwei Kater und eine Katze, die dort lebten, musste ebenfalls eine neue Bleibe gefunden werden.

Erben sind zuständig

Die Tierfreunde in Finsterwalde unterhalten selbst kein Tierheim. Während Kommunen in der Regel mit einem nahe gelegenen Tierheim einen Vertrag schließen, um herrenlos in der Öffentlichkeit aufgegriffene Tiere unterzubringen, half die Stadt Finsterwalde hier nicht: Die Tiere des Verstorbenen streunten schließlich nicht durch die Öffentlichkeit. Die Erben sind demnach zuständig.

Sohn konnte Tiere nicht aufnehmen

Der Sohn des Verstorbenen, der in weiterer Entfernung vom Vater lebt, sah sich nicht in der Lage, die vier Tiere kurzfristig aufzunehmen. So wandten sich die Tierschützer an Leisnig. Sowohl Charlys Katzen als auch der Hund selbst fanden dort im April eine Bleibe.

Ziel: Alle zusammen vermitteln

Für alle vier wurde von Beginn an die Vermittlung angestrebt. Tierheimleiterin Rosi Pfumfel: „Wir hatten Anfangs schon den Gedanken, die Tiere zusammen zu lassen und gemeinsam an einen neuen Besitzer zu vermitteln. Die vier hatten guten Kontakt. Besonders der Hund freute sich immer sehr, wenn er seine Katzen treffen konnte. Im Tierheim waren sie natürlich getrennt untergebracht.“

Erst gingen die Kater, der Hund blieb

Die Zeit verstrich. Charlys Mietz war trächtig ins Tierheim gekommen, zog dort noch ihren Wurf auf, während die Kater nach und nach an Interessenten abgegeben wurden. Sie gingen einzeln in die Vermittlung. Nur der Hund blieb lange am Eichberg.

Erster Kontakt brach wieder ab

„Zwischendurch hatte sich ein Mann für ihn interessiert, der erst kurz zuvor seinem Hund verloren hatte“, sagt Silke Pfumfel vom Tierheim. Sie habe in diesen Kontakt eine gewisse Hoffnung gesetzt: Für beide hätte es ein schöner neuer Anfang werden können.

Freundlicher, kommunikativer Rüde

„Doch der Mann konnte sich nach dem Verlust seines Hundes nicht so schnell zu diesem Schritt entscheiden. Er trauerte noch und verfolgte das nicht weiter. Ich habe das sehr bedauert, denn Charly ist ein sehr freundlicher, kommunikativer Rüde. Sie hätten gut zusammen gepasst.“

Lachgesicht im Netz gefunden

Die Bemühungen um Charlys Vermittlung gingen weiter. Schließlich stieß die Mügelner Familie Berger im Internet auf das Tier. Auf der Internetseite werden zu vermittelnde Tiere vorgestellt. Charly mit seiner Mimik wie ein Lachgesicht hat ihnen gefallen. Sie besuchten ihn mehrfach, gingen mit ihm Gassi – es hat gepasst.

Für die Familie der erste Hund

Für die Bergers ist es der erste Hund. Doch Silke und Rosi Pfumfel sind sich einig: Für die Familie ist Charly genau der richtige. Er bekommt bei den Bergers Familienanschluss, denn zur Familie gehören zwei Töchter.

Charly vielleicht bald wieder mit „eigener“ Katze

Seit Mittwoch hat Charly nun wieder ein schönes familiäres Zuhause, auch ohne seine Katzen. Aber wer weiß – die Bergers hatten durchaus darüber nachgedacht, noch eine Katze zu sich zu nehmen. Vielleicht bekommt Charly sogar wieder einen schnurrenden Gefährten.

Von Steffi Robak