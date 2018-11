Leisnig

Ein Polizeihubschrauber sowie eine gesamte Fahndungsgruppe der Polizei waren unterwegs, um ihn zu schnappen. Nun ist der 23-Jährige, der am Dienstag nach einer rasanten Verfolgungsjagd mit einem Mercedes festgenommen werden konnte, wieder auf freiem Fuß. Nach Informationen der DAZ handelt es sich um einen Deutschen, der auch in Leisnig im Landkreis Mittelsachsen wohnt.

Nach Gießen im Garten fehlten Autokennzeichen

Die an dem Fluchtfahrzeug gefundenen Kennzeichentafeln waren den Polizisten aufgefallen. Im Sommer wurden sie als gestohlen gemeldet. Nach Informationen der DAZ hatte ein Fahrzeughalter aus Leisnig in der Nähe seines Gartens geparkt, um dort zu gießen. Bei Rückankunft an seinem Wagen fehlten die Kennzeichentafeln. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den für den silbergrauen Mercedes verwendeten Kennzeichentafeln um die im Sommer gestohlenen handelt.

Polizei sieht keinen Grund für Untersuchungshaft

„Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an“, so Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Für eine Untersuchungshaft sehe die Polizei keine Veranlassung. Es gebe keine Haftgründe. Laut Strafprozessordnung zählen dazu Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr, der Verdacht der Schwerkriminalität oder Wiederholungsgefahr.

Mutmaßlich in mehrere weitere Straftaten verwickelt

Wann der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, ob beziehungsweise wann Anklage erhoben wird, sei gegenwärtig noch nicht abzusehen. Das hänge unter anderem damit zusammen, dass der Mann nach Ansicht der Polizei in mehrere vorangegangene Straftaten mutmaßlich verwickelt gewesen sein könnte, darunter Diebstähle, Verkehrsdelikte sowie Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.

Beteiligung an organisiertem Verbrechen unbewiesen

Gefahndet wurde unter Beteiligung des Landeskriminalamtes, unter anderem unter Einsatz der Sonderkommission (SoKo) KfZ. Sie befasst sich unter anderem mit bandenmäßig organisiertem Autodiebstahl auf internationaler Ebene. Ob der in Leisnig Gefasste diesbezüglich aktiv war, sei momentan noch nicht gesichert, so die Sprecherin.

Von Steffi Robak