Fast zehn Jahre ist es her, dass mit den Planungen für die Sanierung des Herrenhauses auf Burg Mildenstein begonnen wurde. 2008 war das. Jetzt ist das rund 5 Millionen Euro schwere Projekt abgeschlossen und das Haus steht wieder allen zur Verfügung. Zur offiziellen Wiedereröffnung konnte gestern schon einmal in Augenschein genommen werden, was die zukünftigen Besucher erwartet.