Immobilie wird am Freitag versteigert / Nah und Gut bleibt an Kirchstraße / Baumarktansiedlung gescheitert

Am Freitag wird der derzeit noch genutzte Penny-Markt an der Oschatzer Straße versteigert. Der Besitzer will nicht länger auf einen Nachmieter für die zum Jahresende ausziehenden Gewerbemieter warten. Die Ansiedlung eines Baumarktes war kurz vor dem Abschluss gescheitert.