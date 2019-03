Döbeln

Voraussichtlich am kommenden Montag beginnt die Baulogistik Döbeln GmbH mit den ersten Bauarbeiten für den Bau der neuen Muldenbrücke zwischen der Schillerstraße und der Sörmitzer Straße in Döbeln beginnen.

Das Döbelner Unternehmen hatte im Stadtrat am 14. Februar den Auftrag für die Bauhauptleistung erhalten. „Am 13. März fand bereits die Bauanlaufberatung statt. In den nächsten Tagen wird der Bauablaufplan weiter konkretisiert“, kündigt Stadt-Pressesprecher Thomas Mettcher an.

Ende 2020 soll die neue Brücke über die Freiberger Mulde fertig sein und die Schillerstraße mit der Sörmitzer Straße verbinden. Damit wird neben der Oberbrücke eine zweite wichtige West-Ost-Querung über die Freiberger Mulde in Döbeln gebaut.

Der Brückenbau erfolgt unter Regie der Stadt Döbeln. An dem Bauvorhaben sind auch die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschafts GmbH, der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und die Stadtwerke Döbeln mit der Verlegung von Versorgungsleitungen beteiligt.

Ab Ende März 2019 werden auf der Baustelle vorbereitende Arbeiten erfolgen, wird die Baustelle eingerichtet, Baufreiheit geschaffen, der Oberboden im Uferbereich entfernt und Leitungen umverlegt.

Im vergangenen Jahr waren extra im Baugelände gesichtete Zauneidechsen umgesiedelt worden.

Für die Autofahrer werde dies vorerst nur mit geringen Beeinträchtigungen verbunden sein, so der Stadtsprecher.

Von Thomas Sparrer