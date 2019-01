Döbeln

„Schneeweißchen und Fadenrot“ wird der neue Laden heißen, der am 1. März in der Döbelner Ritterstraße eröffnen soll. Dazu wird gerade der ehemalige Bioladen saniert und extra umgebaut. Kurzwaren, Stoffe und Workshops rundum das Thema Nähen und Selbermachen sowie Platz vor Ort an einer Nähmaschine wollen Daniel und Simone Heinrich in ihrem neuen Laden anbieten.

Im Mai werden es fünf Jahre, dass die beiden Eheleute an der Ritterstraße ihren A&V Sonnenkäfer betreiben und dort erfolgreich Kindersachen ankaufen und verkaufen. Zusätzlich handeln sie seit dem Sommer 2017 im danebenliegenden Geschäft mit Stoffen und betreiben vor allem parallel zum stationären Laden auch einen erfolgreichen Onlinehandel mit einem eigenen Onlineshop sowie auf Plattformen wie Ebay und Amazon.

Die Idee zu dem Kurzwarengeschäft und den Nähkursen kam Simone Heinrich. Sie nähte nebenher Sachen für Kinder, die sehr gefragt waren. Und sie stellte dadurch fest, dass noch viele Kundinnen des „Sonnenkäfer“ ebenso selbst gern Nadel und Faden in die Hand oder die eigene Nähmaschine zu Hilfe nahmen.

„Wir haben sehr lange nachgedacht, haben mit unserem Konzept lange nach einem Finanzierungspartner gesucht“, sagt Daniel Heinrich. Mit Vermieter Sven Weißflog und der Kreissparkasse Döbeln als Finanzierungspartner klappte es schließlich. Im Februar kommt die Ladeneinrichtung. Am 1. März wollen die Heinrichs mit einer Angestellten und einer Schneiderin , die noch gesucht wird, durchstarten.

Doch der Weg dahin, hielt eine weitere Hürde bereit. Den „Sonnenkäfer“ wollen die beiden gern in neue Hände abgeben. Nach langer Suche haben sie eine Übernehmerin gefunden, sich geeinigt und alles unter Dach und Fach gebracht. Doch eine schwere Erkrankung bremste die Unternehmensnachfolgerin aus. Daniel und Simone Heinrich halten den Sonnenkäfer-Laden nun bis auf Weiteres erst einmal stundenweise aufrecht. Parallel laufen die Vorbereitungen für das neue Projekt.

Das wird auch eine Kombination aus Onlinehandel und stationärem Geschäft. „Nur durch die Verbindung mit dem Internethandel wird das Ganze eine runde Sache. Allein als stationäres Geschäft wäre so etwas nicht möglich“, weiß Daniel Heinrich. Über das Internet wird eine gewisse Marge erreicht, die im stationären Geschäft mehr Auswahl und dank größerer Einkaufsmengen ebenso günstige Preise ermöglichen. In dieser Verbindung von stationärem Einzelhandel und Onlinehandel sieht Daniel Heinrich ebenso wie Jens Jung mit seinem Schuhgeschäft am Obermarkt viel Zukunftspotenzial für den Handel in Städten wie Döbeln. Beide planen zu dem Thema auch einen Stammtisch mit weiteren Interessierten.

Von Thomas Sparrer