Gödelitz

Pulverfass Nahost – kaum einer in Deutschland kennt sich damit besser aus als Michael Lüders. Er hat die Lage im Nahen Osten in seinem jüngsten Buch „Armageddon im Orient. Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt“ beschrieben.

„Wer das Buch liest, stellt mit Erschrecken fest, dass es den hier handelnden Politikern ausschließlich um nackte Interessen geht. Werte, Moral? Völkerrecht? Menschenrechte? Fehlanzeige. Es geht nur um das Recht des Stärkeren“, sagt Axel Schmidt-Gödelitz, der den Autor zum Vortrag am 13. April (18 Uhr, Alte Schäferei) eingeladen hat.

Provokation für China und Russland

Lüders befürchtet Krieg in der Region. Es gehe den Amerikanern darum, im Iran das Mullah-Regime und damit den letzten Feind des Westens und Israels in der Region zu beseitigen. Dass sie damit einen Flächenbrand auslösen könnten, weil Irans Schutzmächte Russland und China dem wohl nicht tatenlos zuschauen werden, ist die Frage. Und, ob die Europäer sich aktiv in die Friedenssicherung im Nahen Osten einbringen.

Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 034325/20434, 20306 oder E-Mail an buero@gut-goedelitz.de. Der Eintritt kostet 15 Euro für Nicht-Mitglieder.

Von Sebastian Fink