Region Döbeln/Dürrweitzschen. Der Wechsel an der Vorstandsspitze der Obstland Dürrweitzschen AG verläuft in geregelten Bahnen: Nach einem mehrere Monate andauernden Auswahlverfahren ist sowohl für die Aufgaben im buchhalterischen sowie für jene aus dem fachlichen Bereich des Obstbaus jemand gefunden, der die Vorstandsaufgaben aus den Händen von Gerd Kalbitz sowie Heiner Hellfritzsch übernehmen wird. Der Wechsel soll sich in den kommenden Monaten fließend vollziehen.

Nach Übergangsphase scharfer Start zum 1. Juli 2017

Wie aus dem Unternehmen informiert wird, nahm der Aufsichtsrat der Obstland Dürrweitzschen AG die Bestellung des neuen Unternehmensvorstandes bereits vor. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Heckel behält sich nun vor, die beiden Männer zu Jahresbeginn persönlich vorzustellen. Bis dahin werden Namen nicht genannt. Die neue Vorstandsspitze ist zum 1. Juli 2017 bestellt. In der Übergangszeit werden Kalbitz und Hellfritzsch die Obstland-Geschäfte noch weiter verantworten. Nachdem der Aufsichtsrat im Mai dieses Jahres den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Erlecke mit sofortiger Wirkung aus der Funktion entlassen hatte, nahm der vormalige Vorstandsvorsitzende Gerd Kalbitz zusammen mit Heiner Hellfritzsch die Geschäfte auf.

Bereits zum damaligen Zeitpunkt sollte es nach Kalbitz’ Worten lediglich eine Zwischenlösung bis Ende Dezember sein. Er ging im Dezember 2011 als Obstland-Vorstand in den Ruhestand. In Person von Heiner Hellfritzsch begleitet einer der früheren Florena-Inhaber jetzt die Obstland AG.

Von Steffi Robak