So nimmt der Umweltschutzgedanke pragmatische Züge an. Und das ist auch in Ordnung so. Wer einerseits die sich vergrößernden Plastik-Teppiche in den Weltmeeren beklagt oder aus ideologischen Gründen keine Tiere isst, widmet sich schon einem sehr, sehr hohen Ziel. Wer Müll in Wald und Flur aufliest, ist an der praktischen Ausübung von Umweltschutz noch näher dran. Wobei: Das sind bestimmt nicht die gleichen Personen, die ihren Dreck zuvor in der Umwelt hinterlassen. Da fragt man sich: Warum sollen sich andere Leute die Arbeit machen, fremder Leute Dreck aus dem Wald aufzulesen. Aber es stellt sich noch eine ganz andere Frage: Warum machen sich die Dreckablader der Nation eigentlich diese völlig unnötige Mühe, mit ihrem Müll in die Wälder und Felder zu fahren? Verplempern dafür Zeit und teuren Kraftstoff und müssen noch drauf gefasst sein, dass sie beobachtet werden. In hiesigen Breiten wird alles bequem entsorgt. Und zwar vor der Haustür. Der Grobmüll wird dort kostenlos abgeholt. Für alles andere gibt es Tonnen. Da lohnt ein Blick nach Westdeutschland: Dort muss der Bürger in manchen Kommunen Wertstoffe oder auch Papier bis zum Wertstoffhof fahren, um sie dort kostenpflichtig entsorgen zu lassen. Wer in unseren Breiten etwas zu entsorgen hat, tut gut daran, den bequemen Weg zu gehen: Kopf einschalten, Müll entsorgen. Oder von vorn herein möglichst wenig davon mit nach Hause schleppen oder sich andrehen lassen. Aber das ist schon wieder einen andere Geschichte.

Steffi Robak