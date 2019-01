Naunhof

Razzia in Naunhof: Am Donnerstag schlugen Beamte des Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamts (PTAZ) im Leisniger Ortsteil zu. Im Fokus des Einsatzes stand laut den Beamten ein Objekt. Es besteht der Verdacht auf Volksverhetzung.

„Grundlage war ein Beschluss des Ermittlungsrichters des Amtsgerichtes Chemnitz“, teilt das LKA über Twitter mit. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten mehrere hundert Exemplare eines Buches. Das sei erstmals in der NS-Zeit in 1940 veröffentlicht, nun unkommentiert nachgedruckt und über das Internet vertrieben worden sein. Außerdem beschlagnahmte die Polizei einen PC. Die Ermittlungen dauern an.

Von ap/DAZ