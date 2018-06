Waldheim

Nazihände beschmieren Tisch und Wände. So kommentiert Waldheims Linken-Stadtrat Dieter Hentschel eine üble Schmiererei am Turm eines Spielgerätes des Spielplatzes im Brückenmühlenpark auf Facebook im Internet. Dort schlagen die Wogen der Empörung hoch über die Schmiererei, die ein Symbol aus der Nazi-Diktatur zeigt. Die Stadt hatte 180 000 Euro in diesen Spielplatz investiert. Seit 2015 ist er wieder neu.

Rathaus reagiert

Nun wird er die Polizei beschäftigen. „Die Anzeige ist Bearbeitung“, sagt Mandy Thümer, Leiterin des Waldheimer Ordnungsamtes. Gerade deshalb, weil die Tat auch einen politischen Hintergrund vermuten lässt. Rechtlich liegen gleich zwei Straftaten in Tateinheit vor: Das Nazi-Symbol ist als Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafbar, es auf einem Spielgerät eines öffentlichen Spielplatz zu krakeln als Sachbeschädigung, wahrscheinlich sogar als gemeinschädliche Sachbeschädigung. Das Symbol aus der NS-Diktatur auf dem Waldheimer Spielgerät blieb nicht unbeantwortet. Jemand anderes hat es durchgestrichen und „No Nazis“ (keine Nazis) daneben geschrieben. Laut Mandy Thümer zeigt das Ordnungsamt viele Graffiti-Schmierereien an städtischem Eigentum an.

Bürgermeister verurteilt Straftat

„Ich würde mir wünschen, dass wir mal jemanden auf frischer Tat ertappen. Ich hatte dazu auch schon die Bürger aufgerufen, die Augen offen zu halten“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er verurteilt die neuerliche Straftat auf dem Spielplatz.

Ricardo Baldauf, selbst Polizist, ehemaliger Stadtrat und Vorsitzender der CDU Waldheim, rät eindringlich, jede Schmiererei anzuzeigen. Jede gilt vor allem für solche, die sogenannte Antragsdelikte sind. Da wird die Polizei nur tätig, wenn jemand die strafrechtliche Verfolgung wünscht. Hier gilt das Sprichwort: Wo kein Kläger, da kein Richter. Die Nazi-Schmiererei auf dem Spielgerät ist jedoch ein sogenanntes Offizialdelikt. Hier muss die Polizei immer ermitteln, wenn sie davon erfährt. Laut Ricardo Baldauf kann der Polizei durch viele Anzeigen wegen Sachbeschädigung – vor allem auch der Antragsdelikte – das Ausmaß des Problems bewusst werden. Das hatte er auch schon im Stadtrat dargelegt. „Um dieses Problem dauerhaft zu bekämpfen, kommt der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Waldheim und dem Polizeirevier Döbeln beziehungsweise dem Ordnungsamt und dem Bürgerpolizisten eine ganz besondere Rolle zu“, sagt Ricardo Baldauf. Ihn stören vor allem der Ärger und die Kosten, die die Beseitigung der Schmierereien bereiten.

