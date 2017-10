Netto-Markt Leisnig schließt nächste Woche

Einer von zwei Netto-Märkten in Leisnig, der in der Colditzer Straße, schließt am Dienstag, 7. Oktober. Der Markt soll renoviert werden. Dazu rücken einerseits die Maler an, und auch die Regale werden neu gestellt. Innerhalb von einer Woche soll alles erledigt sein. Kunden werden gebeten, auf die Netto-Filialen an der Leisniger Muldenwiese oder in Hartha auszuweichen.