Netzwerk holt junge Ärzte nach Hochweitzschen

In ländlichen Regionen wie um Döbeln wird deutlich, dass es an medizinischem Nachwuchs fehlt. Die einzelnen Einrichtungen gehen unterschiedliche Wege, dies zu kompensieren. Mit dem Netzwerk „Ärzte für Sachsen“ waren jetzt junge Mediziner in Döbeln, Hochweitzschen und Zschadraß unterwegs. Das Ziel: Sie für den ländlichen Raum begeistern.