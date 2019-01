Zschaitz/Ostrau

Es war ein Tagesordnungspunkt der jüngsten Zschaitzer Gemeinderatssitzung, bei dem die Räte nicht mitentscheiden konnten: die Bekanntgabe von Eilentscheidungen. Ungewöhnlich viele hatte Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) seit der letzten Versammlung im Dezember treffen müssen – allesamt betrafen die Ausstattung der Feuerwehr.

Rund 23.000 Euro gab Barkawitz für die Neuanschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (9.000 Euro), Garderoben und weitere Ausrüstung für die Wachen in Zschaitz und Ottewig (8.900), Schlauch- und Lagerregale (2.000) und Stahltore für das Gerätehaus Zschaitz (3.200) frei. Drei Viertel davon werden über die Mitte 2018 erhöhte Feuerwehrförderung gedeckt, die vorher nur 40 Prozent betrug.

Nur 5.800 Euro Eigenanteil

Für die klamme Kommune ist das rein finanziell ein gutes Geschäft. Nur etwa 5.800 Euro beträgt der Eigenanteil. Im Haushalt war das Geld ohnehin eingestellt. Doch Immo Barkawitz ging es bei der Verkündung der vier Entscheidungen auch um das Wie der Vergabe. „Das sind doppelt so viele Eilentscheidungen als ich zuvor in fast elf Jahren als Bürgermeister getroffen habe. Das ist für mich nicht zufriedenstellend“, sagte er.

Was er anprangert, sind die Fristen, die in fördergebundenen Entscheidungen bleiben. „Die Fördermittel kommen, dann bleibt ganz wenig Zeit zum Entscheiden. Das muss früher erfolgen, nicht erst im November“, moniert er gegenüber der DAZ, auch wenn er die Erhöhung auf 75 Prozent ausdrücklich lobt.

Hoher persönlicher Einsatz

Hauptproblem in der Kürze der Zeit: die fachliche Auswahl, was gebraucht wird und was nicht und von welcher Art. Bei unzähligen Ausführungen der Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren kein einfaches Unterfangen und ohne den Einsatz des Ottewiger Ortswehrleiters Martin Turbanisch für die ehrenamtlich geführte Gemeinde nicht zu stemmen. „ Martin hat sich um alles gekümmert, Angebote eingeholt, verglichen, genau nachgefragt. Ohne ihn wäre es gar nicht gegangen“, sagte Barkawitz – nicht einmal per Eilentscheidung.

Auch die Räte zeigten sich nicht erfreut. „Über die Stahltore wollten wir eigentlich nochmal sprechen. Wenn das jetzt die Art ist, wie das immer gelöst wird“, kritisierte Jörg Fritzsche, erkannte aber auch die Zeitnot der Verwaltung an.

Tragkraftspritze für Ostrau

Doch auch im personell wesentlich stärker besetzten Rathaus des Verwaltungspartners Ostrau mussten zwei Eilentscheidungen des Bürgermeisters Dirk Schilling ( CDU) herhalten. 14.000 Euro wurden für eine Tragkraftspritze verwendet, 17.000 Euro für weitere Ausrüstung. Hier hatten die Räte allerdings schon zuvor einer Prioritätenliste für die Feuerwehrausstattung zugestimmt, die Schilling abarbeiten konnte.

Von Sebastian Fink