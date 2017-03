Döbeln. Drei Bäumchen am Obermarkt fielen am Montagvormittag der Kettensäge zum Opfer. Das Baubetriebsamt der Stadt Döbeln hatte deshalb vorsorglich auch ein paar Parkverbotsschilder aufgestellt. Das Ordnungsamt verteilte Knöllchen an Autofahrer, die sich nicht daran hielten.

„Bei den gefällten Bäumen handelt es sich um Mehlbeerbäume. Schon 2014 und 2015 wurden insgesamt fünf dieser Bäume umgesägt und durch Zierkirschen ersetzt. Auch anstelle der jetzt gefällten Mehlbeerbäume wurden am Nachmittag Zierkirschen gepflanzt“, sagt dazu Thomas Mettcher, Sprecher der Stadtverwaltung Döbeln. Grund für den Austausch der Obermarktbäume sind Standortprobleme. „Die Mehlbeerbäume haben offensichtlich den Standort nicht so gut vertragen und beim Baumschnitt war vermehrt Totholz in den Baumkronen zu finden. Nach Rücksprache mit Experten einer Baumschule, wurden die Mehlbeerbäume nun nach und nach durch die Zierkirschen ersetzt“, so Thomas Mettcher.

Neue Bäume wurden am Montag auch an der Döbelner Uferstraße gepflanzt. Es handelt sich um sechs Linden. Die Landestalsperrenverwaltung hatte hier entlang der Straße zahlreiche größere Laubbäume wegen der Verbreiterung des Flutgrabens fällen lassen. Auf der gegenüberliegenden Seite am griechischen Restaurant werden zwei Tulpenmagnolien gepflanzt. Zudem Zierapfel und Zierbirne. In Richtung Schlossbergwehr kommen dann noch zwei Blutbuchen, zwei Hainbuchen, vier große Ahornbäume und zahlreiche Ziersträucher hinzu“, kündigt Axel Bobbe von der Landestalsperrenverwaltung an.

Von Thomas Sparrer