Döbeln

Sie sahen wirklich trostlos aus – die sieben Mehlbeer-Bäumchen an der Nordseite des Döbeln Niedermarktes. Da sie nicht mehr zu retten waren, gibt es nun ganz fixen Ersatz – nämlich rotblättrige Säulenahorn-Bäume. Diese sollen künftig den Fußgänger-Bereich entlang der Geschäfte zieren.

Pilzkrankheit bereitete Probleme

„Seit mehreren Jahren gibt es mit den Mehlbeeren am Niedermarkt Probleme. Rückschnittmaßnahmen und Nachpflanzungen von Mehlbeeren brachten nicht das erhoffte Ergebnis, so dass sich die Stadt nun für die Ahorne entschieden hat“, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage. Wie sich bei Untersuchungen herausgestellt hatte, waren die Mehlbeeren von einer Pilzkrankheit befallen.

Ruckzuck neue Bäume gepflanzt

Erst am Dienstag hatten Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Döbeln die alten Stämme ausgebuddelt und die Pflanzgruben vorbereitet. Deshalb waren die betreffenden Stellen auch mit rot-weißem Absperrband gesichert. Am Mittwoch nun – am Rande des Markttages – haben die Stadtgärtner die ersten neuen Bäume in die Erde gebracht. Keine leichte Aufgabe für die Männer während des Marktbetriebes. Galt es doch, mit Radlader und Pritschenfahrzeug zwischen den Ständen zu rangieren. Von den insgesamt sieben Pflanzstellen waren am späten Nachmittag bereits fünf neu bestückt. Am Donnerstag werden sicher die verbleibenden beiden Stämme gesetzt.

Von Olaf Büchel