Döbeln

Neu gepflanzte Bäume, ein neuer Pavillon, ein Küchenneubau und eine neu bepflanzte Sonnenuhr. Gastwirt Lars Lemke nimmt gerade an seiner Gaststätte im Bürgergarten richtig Geld in die Hand, um diese schöner zu machen.

Der neue Biergarten mit dem umgesetzten gläsernen Pavillon ist fertig. Glaswände schützen die Gäste vor dem Wind. Ein neuer Steinfliesenboden ersetzt die vorher krummen Steinplatten. „Wir haben nach dem Streit um den Nadelbaum selbstverständlich Ersatz gepflanzt und wir haben am Biergergarten extra Platanen eingesetzt. Die sollen so geschult werden, damit sie später ein natürliches Schattendach bilden. So wie das am Biergarten auf dem Obermarkt gemacht wurde“, beschreibt Lars Lemke.

„Wir haben in diesem Sommer einen richtig guten Zuspruch von den Gästen. Das bestärkt uns, dass wir das Umfeld der Gaststätte und die Gaststätte selbst ausbauen und verschönern“, sagt der Gastwirt. In dem neuen Glaspavillon können zum einen Familienfeiern und Feste gefeiert werden. Er kann aber auch für die Bewirtung der Gäste des Biergartens, der Spaziergänger am Bürgergartenteich oder bei größeren Veranstaltungen genutzt werden.

Der neue Biergarten mit den Platanen ist bereits fertig. Ebenso der gläserne Pavillon (r.). Quelle: Sven Bartsch

Ausgebaut hat Lars Lemke zudem den Wintergarten an seinem Lokal. Der Bereich wurde jetzt mit großen aufschiebbaren Glaswänden befestigt und sorgt dafür, dass ganzjährig für deutlich mehr Gäste Platz ist. „Diesen Platz brauchen wir auch wegen der guten Resonanz“, sagt Lars Lemke.

Seit voriger Woche wird hinter der Gaststätte ein neuer Küchentrakt angebaut. Denn für mehr Gäste muss auch die Kapazität der Küche erweitert werden. „Zudem soll es unser Personal in der Küche durch die modernen neuen Gerätschaften und durch mehr Platz einfach bei der Arbeit leichter haben“, beschreibt der Gastwirt. Seit Frühjahr hat er zwei weitere Köche eingestellt. Wir haben jetzt insgesamt fünf Leute in der Küche und vier im Service plus zuverlässige Pauschalkräfte. Damit können wir in der Gaststätte und in unserem Catering gut arbeiten.“

Wenn der neue Küchentrakt fertigt ist, will Lars Lemke auch den Gastraum erneuern. Dazu wird dieser um die bisherige Küche vergrößert und kleinteilig mit vielen Nischen neu gestaltet. „Wir machen den Umbau Schritt für Schritt bei laufendem Betrieb und wollen im April 2019 damit fertig sein“, sagt er.

Im vergangenen Jahr hatte der 44-jährige Gastronom die Gaststätte und das Gelände rundherum von der TAG gekauft. Zuvor war er dort jahrelang Pächter gewesen. „Nun, da es mir gehört, will ich investieren und für Döbelns innerstädtisches Naherholungsgebiet eine richtig schöne Gastronomie anbieten“, erklärt er. Für den Mammutbaum,, den er im Frühjahr vor dem Eingang der Gaststätte fällen ließ und wofür er einige Kritik erntete, hat er im Gelände Ersatz gepflanzt. Auch die Blumenuhr fällt nach dem Kauf des Geländes in seine Verantwortung. Lars Lemke ließ sie freischneiden, die Steine mit den Insektenmotiven ließ er reinigen und die Zeiger erneuern. „Jetzt muss nur noch die Uhrenmechanik wieder in Gang gebracht werden. Dann ist die Blumenuhr wieder ein Hingucker“, freut er sich. Gemeinsam mit dem Gartenbaubetrieb Hofmann gestaltete er die Blumenuhr und Teile des Außengeländes neu. Die Firma Langner aus Döbeln wird das Gelände künftig pflegen.

Hintergrund Ende Februar sorgte ein 35 Jahre alter Mammutbaum für Schlagzeilen. Der Flachwurzler stand im Eingangsbereich der Gaststätte und hob die Gehwegplatten an. Trotz seiner Seltenheit galt das Exemplar als Nadelbaum und durfte laut Döbelner Baumschutzsatzung rechtmäßig gefällt werden. Dennoch löste die Aktion Proteste aus. Wirt Lars Lemke versprach damals, Ersatz zu pflanzen und verwies darauf, dass er sehr wohl an einem grünen, baumreichen und gepflegten Gelände im Bürgergarten interessiert sei, wenn er hier eine Ausflugsgaststätte betreibe. Den Beweis dafür will er jetzt, etwa mit der neu bepflanzten Blumenuhr antreten.

Von Thomas Sparrer