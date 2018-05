Döbeln

Am Nachmittag ist die neue Behelfsbrücke an der Bundessstraße 175 bei Töpeln in Betrieb gegangen. Vor vier Wochen hatten holländische Stahlbauer die 100 Meter lange Brücke aus Eisensegmenten zusammengesetzt. Damit kann über den Sommer der Abriss und der Neubau der alten Betonbrücke starten. Um den Ampelrückstau aus dem Kreisverkehr zu bekommen, haben die Verkehrsplaner jetzt Ampeln an jeder Zufahrt des Kreisverkehrs in Schweta platziert.

Vor dem Kreisverkehr Schweta wurden jetzt Baustellenampeln platziert. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer