Ostrau

Fast wie am Schnürchen läuft 2019 für Marlies Przybilla: Seit Jahresbeginn hat sie ihre Rolle als Leiterin des Ostrauer Tierheims Wiesengrund an ihre langjährige Stellvertreterin Yvonne Jasinski abgegeben und zugleich deren Rolle als neue Stellvertreterin eingenommen. So bleibt mehr Zeit für die Enkel, die eigenen Hunde, die Linedance-Gruppe und um sich um die eigene Gesundheit zu kümmern.

Ganz offiziell im Ruhestand ist sie dann ab Dezember, wenn sie die Rente antritt. „Ich habe schon länger gemerkt: Es ist auch noch etwas anderes schön im Leben“, sagt sie und lacht.

Jahrelang vorbereitet

Dabei fällt ihr der schrittweise Rückzug aus dem Tierheim keinesfalls so leicht wie es klingt. Schließlich hat sie 27 Jahre lang das Heim mit aufgebaut und war zugleich maßgeblich an der Entwicklung des Trägervereins, des Tierschutzvereins Döbeln, beteiligt.

Doch Marlies Przybilla hat es sich durch jahrelange Planung eben so leicht wie möglich gemacht. Denn ihre Nachfolgerin Yvonne Jasinski, die seit zwölf Jahren im Tierheim arbeitet und schon lange als Stellvertreterin arbeitet, war die Wunschlösung der vormaligen Chefin. „Darauf habe ich sie jahrelang getrimmt. Es wäre mir schwerer gefallen, wenn es ein komplett Neuer übernommen hätte“, gibt Marlies Przybilla zu.

Verantwortung komplett übergeben

Mit der jetzigen Regelung fühlt sie sich absolut wohl. „ Yvonne hat seit Jahresbeginn probeweise die Leitung übernommen. Jetzt bin ich offiziell Stellvertreterin und sie kümmert sich um den gesamten Tierbereich, die Aufnahme und Abgabe, die Bestandslisten und alles andere“, erklärt Przybilla. Auf der Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins wurde der Rollentausch kürzlich bestätigt.

Marlies Przybilla will aber auch als Stellvertreterin nicht seltener ins Tierheim kommen. Zugleich bleibt sie dem Verein als Schatzmeisterin erhalten. „Ich stehe weiter mit Rat und Tat zur Seite“, sagt sie. Doch die Verantwortung liegt jetzt bei der jungen Frau, die ebenso für die Tiere lebt wie ihre Vorgängerin, schon mit 13 Jahren zum Ausführen und Zwingerputzen ins Tierheim kam. Sie wolle die Arbeit ihrer Vorgängerin in deren Sinne fortführen, sagt sie.

Viel zu tun 2019

Dass sie dabei auf die Hilfe von Marlies Przybilla bauen kann, ist gerade in ihrem ersten Jahr als Chefin wichtig. Denn die beiden Frauen an der Spitze des Vereins haben dieses Jahr einiges vor sich. Am 11. Mai steigt das 25. Frühlingsfest des Tierheims, dessen Organisation Marlies Przybilla an Petra Franz-Bohn abgegeben hat, die auch das Nachwuchs-Projekt Tierschutzkids initiiert hat.

Außerdem stehen noch einige Bau- und Umzugsarbeiten an. Nachdem die im Flachbau auf dem Tierheimgelände untergebrachte Tierarztpraxis die vordere Hälfte des Gebäudes gekauft hat, zieht das Tierheimbüro in den hinteren Teil um, um vorn Platz zu schaffen.

Wohncontainer als Aufenthaltsraum

Denn die Praxis will sich erweitern. „Dafür haben wir einen Raum freigemacht, in dem bisher zwei Hundezwinger integriert waren. Die haben wir dafür in einem anderen Raum untergebracht“, erklärt Przybilla.

Weil im neuen Büro nicht mehr so viel Platz ist wie im alten, wurde ein Wohncontainer als Aufenthaltsraum für die fünf Tierpfleger, den Hausmeister und die zwei Mitarbeiter aus Förderprogrammen gekauft.

„Bürochef“ Jacku muss mit

Dieser muss noch hergerichtet werden. Mit ins neue Büro nach hinten wird Gelbhaubenpapgei Jacku ziehen. „Der Bürochef muss natürlich mit“, sagt Marlies Przybilla lachend.

Von Sebastian Fink