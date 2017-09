Neue Eigentümerin will verfallenen Putzbau aus der Gründerzeit sanieren

Für 11 5000 Euro verkauft die Stadt Döbeln die Ruine der Villa Selma an der Grimmaischen Straße 84 in Döbeln-Großbauchlitz. Das hat der Stadtrat beschlossen. Allerdings bekommt die Firma Varioservice mit Sitz am Dresdner Platz 18 in Döbeln ein paar Klauseln in den Kaufvertrag geschrieben.