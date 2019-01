Döbeln

Stefanie Rehwagen heißt die neue Vorsteherin des Finanzamtes Döbeln. Am Donnerstag wurde die 60-jährige Juristin und Regierungsdirektorin in einer feierlichen Festveranstaltung im Döbelner Rathaussaal ins Amt eingeführt. Nach fünf Jahren ständiger Vertretung hat das kleinste der 24 sächsischen Finanzämter nun wieder eine feste Amtschefin.

Von Februar 2014 bis heute ohne Führung

Danach haben sich auch die 72 Mitarbeiter seit Februar 2014 gesehnt. „Diese Personalfrage und die Frage, wann wir nach Freiberg umziehen müssen, beschäftigte uns in den letzten fünf Jahren am meisten“, sagte Manja Eichler vom Personalrat des Döbelner Finanzamtes. Jetzt freuen sich die 60 Frauen und zwölf Männer der Behörde an der Döbelner Burgstraße auf Langfristigkeit. Denn die gebürtige Karl-Marx-Städterin Stefanie Rehwagen kündigte an, länger bleiben zu wollen. Zumal auch die Fusion der drei Mittelsächsischen Finanzämter Döbeln, Mittweida und Freiberg am Standort Freiberg vorerst in einige Entfernung gerückt ist.

Neubesetzung ist Wertschätzung

Die Neubesetzung der Führungsposition im Finanzamt Döbeln sei eine Wertschätzung für den Wirtschaftsraum rund um Döbeln, sagte Stefanie Rehwagen. Sie kündigte an, ein informations- und serviceorientiertes, bürgerfreundliches Finanzamt in Döbeln führen zu wollen. Man wolle den steuerpflichtigen Bürgern vermitteln, dass ein funktionierendes Gemeinwesen auf Steuern angewiesen ist. „Wir wollen einen sachlich, fairen und kompetenten Umgang mit Bürgern und Unternehmen pflegen und uns um Fingerspitzengefühl bemühen“, so die neue Vorsteherin, die seit 28 Jahren leitend in der sächsischen Finanzverwaltung tätig ist und zuletzt in Stollberg, Mittweida und Meißen als ständige Vertreterin die Finanzämter leitetet. Jenes Fingerspitzengefühl hatte sich Steffi Müller, Präsidentin der Steuerberaterkammer Sachsen, in ihrem Grußwort gewünscht.

Zur Galerie Impressionen von der feierlichen Amtseinführung im Döbelner Rathaussaal.

21.000 Einkommenssteuerzahler und 58 körperschaftsteuerzahlende Kapitalgesellschaften spülen dem Finanzamt Döbeln in der Region runde 158 Millionen Euro Steuereinnahmen im Jahr in die Kasse. Dabei sieht Dirk Diedrichs, Amtschef des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, die Finanzverwaltung als Dienstleister für die Bürger. Den Freistaat sieht er in der Pflicht bei der Erarbeitung eines neuen Kompromissmodells für die Reform der Grundsteuer, die noch 2019 vom Bundestag beschlossen werden muss. 14 Milliarden Euro Grundsteuer nimmt die Bundesrepublik im Jahr ein, 600 Millionen Euro sind es in Sachsen. Die bisherigen Berechnungsmodelle auf der Grundlage von Einheitswerten aus dem Jahr 1935 im Osten sind laut Richterspruch aus Karlsruhe verfassungswidrig. Die vorgelegten neuen Modelle seien für Sachsen aber ebenso inakzeptabel. Es gehe darum, flächendeckende Grundsteuererhöhungen zu vermeiden, aber auch den Kommunen Einnahmen für ihre Aufgaben zu sichern. Dafür trete die sächsischen Finanzverwaltung ein.

Landrat wirbt für gut Zusammenarbeit

Einen solchen Kompromiss wünscht sich auch Mittelsachsens Landrat Matthias Damm sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Umsatzsteuer für seine Kommunen. „Der Bürger liebt das Finanzamt, wie der Fleischer den Vegetarier.“ Mit diesen und weiteren Zitaten würzte Matthias Damm seine Begrüßungsrede und warb für eine gute Zusammenarbeit. Denn die Menschen in Mittelsachsen müssten die Steuergesetzgebung als notwendig und gerecht wahrnehmen, dann liebten sie auch ihr Finanzamt.

Von Thomas Sparrer