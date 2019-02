Hartha

Das Parken in der Annenstraße in Hartha beschäftigt Stadt und Bewohner schon länger. Umfangreiche Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Einbahnstraße sollten die Parkplatzsituation dauerhaft verändern. Noch bevor die geplante Sanierung der Straße überhaupt in die Gänge kam, formierte sich bei den Mietern Widerstand. Das ist gute zwei Jahre her, die Sanierung hätte im letzten Jahr über die Bühne gehen sollen. Ist sie aber nicht. Dieses Jahr ist angepeilter Baustart. Neues Datum, altes Problem. Doch möglicherweise gibt es einen Kompromiss.

Wechselseitiges Parken soll Abhilfe schaffen

Dem technischen Ausschuss wurde eine Möglichkeit vorgelegt, die Bauplaner und Anwohner versöhnen könnte. „Wenn der Ausschuss mit dem Ergebnis der Planung einverstanden ist, dann können wir die Harthaer informieren“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Das aussichtsreiche Konzept sieht vor, dass alle Anwohner im unteren Bereich bis zur Kreuzung Goethestraße, wie gewohnt, rechts ihr Auto abstellen. Im oberen Bereich soll dann die linke Straßenseite genutzt werden. „Eine Art wechselseitiges Parken“, führt Kunze aus.

Petition gegen Linksparken unterschrieben 40 Menschen

Der ursprünglichen Idee der Planer,alle Parkmöglichkeiten anschließend an die Kanal- und Straßenarbeiten nach links zu verlegen, erteilten einige Mieter der Annenstraße bereits Anfang 2017 eine deutliche Absage. Ihnen wurde das künftige Straßenkonzept bei einer Einwohnerversammlung vorgestellt. 40 von ihnen unterschrieben daraufhin eine Petition, die sie auf der nächsten Stadtratssitzung vorlegten. Die Argumentation: Rückwärts links einzuparken falle vielen Leuten schwer und erhöhe das Unfallrisiko für die Beifahrer beim Verlassen des Autos zur Straße hin. „Außerdem gab es Bedenken wegen den Wohnungen im Erdgeschoss. Dadurch dass die Fenster dort tief liegen, könnten die parkenden Autos Schatten auf die Wohnhäuser werfen“, erinnert sich Kunze an weitere Bedenken. Nicht alle Anwohner sahen das so, verwiesen zum Beispiel auf angrenzende Parkmöglichkeiten oder die Einfahrten.

Eine endgültige Entscheidung über die neue Idee lässt auf sich warten: Die nächste Sitzung des technischen Ausschusses ist erst Ende Februar.

Von Lisa Schliep