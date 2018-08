Döbeln

Hoch hinauf ging es am Mittwoch beim Azubitag der Oewa Wasser und Abwasser GmbH. Zwölf gewerbliche und sechs kaufmännische Auszubildende aus den Standorten Döbeln, Grimma, Leipzig, Schönebeck und Bad Nünder in Niedersachsen waren dazu im Natur- Freizeitzentrum Töpelwinkel angereist. Sieben starten im ersten Lehrjahr in den Berufen Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Fachkraft für Abwasserentsorgungstechnik, Mechatroniker sowie als Fachkraft für Büromanagement.

Unter ihnen ist auch Florian Walter aus dem Döbelner Ortsteil Oberranschütz. Er beginnt nach einem Schulabschluss an der Döbelner Oberschule eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik. „Ich habe schon in der Schulzeit zwei Mal ein Praktikum bei der Oewa gemacht. So stand meine Berufswahl glasklar fest“, sagt der 16-Jährige. Über solche Praktika sind auch Tom Kießig aus Limmritz und Max Gründl aus Döbeln zur Ausbildung beim Wasserversorger gekommen. Beide sind nun im zweiten Lehrjahr.

Mit dem Kennenlernen des Unternehmens, einer Begrüßung durch die Oewa-Personalleiterin und den Betriebsrat begann der Azubitag am Morgen. Dann gab es einen Workshop zum Thema Gesunde Ernährung samt selbst gemachten Brotaufstrichen. Spaßige Staffelspiele, Wikinger-Schach und vor allem der 10,70 Meter hohe Kletterbogen Overhill standen am Nachmittag auf dem Programm der Lehrlinge. Für jedes Team gab es dabei Punkte, etwa für den Mut beim Besteigen des Kletterbogens. Organisiert wird der Azubitag bei der Oewa jedes Jahr von den kaufmännischen Lehrlingen des zweiten Lehrjahres.

Von Thomas Sparrer