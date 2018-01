Neue Mieter im Amtshaus und bei Samen-Wagner in Sicht

In Döbelns Innenstadt kommt Bewegung. In den leer stehenden Geschäftsräumen im Alten Amtshaus am Obermarkt 14 zieht am März ein neuer Mieter ein. Auch für die seit November leerstehenden Räume von Samen-Wagner gibt es einen Interessenten. Und eine junge Allgemeinmedizinerin lässt sich mit ihrer neu gegründeten Praxis in der Kreuzstraße nieder.