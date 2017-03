Döbeln. Rechtzeitig vor dem 33. Sachsendreier am kommenden Sonnabend wurde jetzt der Zschopautalwanderweg auf Döbelner Flur neu beschildert. 31 neue Hinweisschilder und Tafeln ließ die Stadt Döbeln auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Technitz und dem Limmritzer Viadukt anbringen. Am Freitag wurden die letzten Schilder und zwei Tafeln angeschraubt, welche auf die Mündung der Zschopau in die Mulde bei Schweta hinweisen. Der Waldheimer Heinz Thieme (65) hatte den Zschopautalwanderweg auf seiner gesamten Länge von 153 Kilometern abgewandert. Danach hatte er im Döbelner Rathaus bei Maja Köhler vorgesprochen und gefragt, ob es denn möglich wäre, den Weg auf Döbelner Flur besser auszuschildern. „Ich bin positiv überrascht, dass meine Anfrage auf so viel Resonanz stieß“, sagt er. Seit 2013 ist die Stadt Döbeln Eigentümerin der Wege der ehemaligen Gemeinde Ziegra und damit auch von Teilen des Zschopautalwanderwegs. „Aktuell hatten wir sehr viel mit der Beseitigung von Hochwasserschäden an unserem Rad- und Wanderwegenetz zu tun. Doch die Idee von Herrn Thieme konnten wir aufgrund einiger noch zur Verfügung stehender Restmittel aufgreifen. Wir haben ein Kataster angefertigt, die Schilder bestellt und unsere Bauhofleute haben sie montiert“, so Maja Köhler vom städtischen Bauamt.

Übrigens: Wenn die Zschopau auf Döbelner Fluren in die Mulde fließt, ist sie ein deutlich größerer Fluss und bringt an normalen Tagen fast doppelt soviel Wasser mit, wie die Mulde. Die Frühlingswanderung Sachsendreier am nächsten Samstag bietet neun Wanderrouten zwischen 9 und 50 Kilometern an. Start und Ziel sind diesmal in Waldheim.

Von Thomas Sparrer