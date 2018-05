Döbeln

Die Kinder der Tausendfüßlergruppe der Kindertagesstätte Rößchengrund waren Freitagvormittag, die ersten, die die neuen Spielgeräte im Braunschen Garten an der Ritterstraße in Besitz nehmen durften. Nachdem nun auch der Fallschutz endlich eingebaut werden konnte, wurden das seit einigen Wochen aufgebauten Multispielgerät mit Rutsche und die Federschwinger endlich freigegeben. „Ein Bauzaun steht zwar noch. Hinter diesem werden noch ein paar Hortensien gepflanzt“, sagt dazu Maja Köhler vom Sachgebiet Naturschutz beim Planungsamt der Stadt. Sechs Liege-, Sitz und Hockbänke sollen den neuen Spielplatz direkt am Rad- und Wanderweg entlang der Mulde komplettieren. Das Ganze bildet als letztes Projekt den Abschluss des Sanierungsgebietes Innenstadt. „Kinder-Stadt-Spiel-Räume“ haben die Planer es genannt. Die zehn steinernen Tierfiguren, die bereits im vergangenen Jahr dazu in der ganzen Innenstadt aufgestellt wurden, gehören ebenfalls dazu.

„Abgeschlossen wird das Projekt nach dem Stadtfest im Juni mit Parabolspiegeln und Streifenspiegeln, die in der Breiten Straße als weitere Spielelemente aufgestellt werden sagt Döbeln Baudezernent Thomas Hanns. Die Innenstadt soll damit einfach für Familien mit Kindern weiter aufgewertet werden.

Von Thomas Sparrer