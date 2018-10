Ottewig

Seit fast genau eineinhalb Jahren ist die Bibliothek in Ottewig nach ihrer Sanierung wieder eröffnet. Für die ehrenamtliche Bibliothekarin Ute Friedrich war es auch rückblickend die richtige Entscheidung, mit Hilfe von Fördermitteln einen neuen Leseraum im Erdgeschoss des Ottewiger Guts zu gestalten. „Die Bibliothek wird sehr gut angenommen. Wir haben mehr Leser und mehr Anmeldungen, die vorher noch nicht hier waren“, freut sie sich.

Derzeit sind 36 stetige Leser bei ihr registriert – deutlich mehr als vor der Renovierung. Darüber hinaus kämen zu den wöchentlichen Öffnungszeiten jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr bis zu 15 Gäste, die einfach mal lesen, stöbern oder spielen wollen.

Bislang auf privatem Laptop gearbeitet

Doch ein technischer Mangel, den Ute Friedrich immer wieder anmahnt, stört die 51-Jährige: Jede Ausleihe und jeden neuen Leser muss sie per Hand in ihren privaten und schon recht betagten Laptop eintippen. Das ist vor allem problematisch, weil die seit einem Unfall gehbehinderte Frau auch Probleme mit der Hand hat, vieles einhändig tippen muss.

Dem soll nun abgeholfen werden. „Dieses Jahr soll noch ein neuer Laptop mit Handscanner, Bondrucker und der benötigten Software kommen“, sagt Ute Friedrich. Die gemeinnützige Mittelsächsische Kultur GmbH, die die seit letztem Jahr aktive, neue Kreisergänzungsbibliothek (KEB) in Hainichen trägt, stattet die ländlichen Bibliotheken mit Hilfe der Kulturraumförderung mit der neuen Technik aus. „Ich hatte gleich als erste dort angefragt. Dieses Jahr meldeten sie sich bei der Gemeinde Zschaitz-Ottewig zurück, um den Bedarf abzufragen und wir haben den Antrag gestellt“, erklärt Friedrich.

Gemeindebücher nicht gescannt

Schon in der kommenden Woche sollen die neuen Laptops mit den Bibliotheksprogrammen bespielt werden. Insgesamt 15 Bibliotheken aus dem Landkreis haben die neue Technik beantragt. Aus rund 150 000 Medien können sie sich bedienen. Diese sind bereits mit einem Barcode für den Scanner versehen.

Die gemeindeeigenen Bestände in Ottewig müssen dafür nicht nachgerüstet werden. „Die Bücher sind meist nicht so aktuell, dass sie ständig geliehen werden. In so einem Fall kann man das auch über die Lesernummer registrieren“, erklärt Gabriele Homann, Leiterin der KEB.

Hoffen auf Internetanschluss

Weil die Ottewiger Bibliothek noch nicht online ist, behilft man sich über einen Umweg beim Aufspielen des Medienkatalogs. „Frau Friedrich bekommt immer beim Bücheraustausch die Daten auf einem Stick mit allen Medien, die sie aktuell hat. Es wäre wünschenswert, wenn die Gemeinde Zschaitz-Ottewig irgendwann über einen Internetanschluss für die Bibliothek nachdenkt. Dann hätte sie Zugriff auf unseren gesamten Bestand“, sagt Homann.

Von Sebastian Fink